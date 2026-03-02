Доступ к сайтам "atomic-energy.ru", "vn.ru", "lostarmour.info", "glav.su", "e-news.su", "politikus.info", "avia.pro", "politnavigator.net", "theotherukraine.info" и "tehnowar.ru" запрещен.

NEPLP получила информацию от компетентного государственного органа о том, что контент, распространяемый на этих веб-сайтах, противоречит безопасности латвийского информационного пространства и интересам национальной безопасности.

Среди них были обнаружены сайты "atomic-energy.ru", "vn.ru", "lostarmour.info" и "tehnowar.ru", предоставляющие информационную поддержку российским солдатам, воюющим в Украине и в Крыму в составе России, а также финансовые возможности и социальные гарантии, предлагаемые российским государством для вербовки новобранцев для участия в боевых действиях в Украине.

Сайт "theotherukraine.info" — это сайт прокремлевского движения "Другая Украина", содержание которого носит откровенно прокремлевский характер и явно направлено против Украины и её народа.

Указанные веб-сайты, как правило, распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, укрепляют благоприятное для России понимание истории и формируют чувство принадлежности и позитивное отношение к России в целом.

В свою очередь, контент, распространяемый на сайтах "glav.su", "e-news.su", "politikus.info", "avia.pro" и "politnavigator.net", в основном посвящен освещению текущих политических, экономических и военных событий в России и мире, особенно войны России в Украине.

Было установлено, что упомянутые веб-сайты придерживаются жесткой и односторонней точки зрения, поддерживая агрессивную внешнюю политику и геополитические интересы России, включая сообщения о России как о значительной, сильной и глобальной державе, а также российскую пропаганду и дезинформацию об Украине.

В заключении учреждения говорится, что подобный контент может негативно повлиять на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку латвийского государства Украине в отношении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ.

В прошлом Совет (NEPLP) принимал аналогичные решения об ограничении доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.