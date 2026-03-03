Хуже 1940 года: Макрон позорит Францию, готовясь платочком стереть плевок с её лица

Редакция PRESS 3 марта, 2026 10:43

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает совет по обороне и национальной безопасности, заседание состоится в 20:15 по Парижу (19:15 по Гринвичу).

На нем будет обсуждаться ситуация в Иране и на Ближнем Востоке, пишет Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Аналогичные заседания проходили в субботу и воскресенье. На заседании совбеза в воскресенье Макрон сказал, что США и Израиль не предупредили Париж о начале операции против Ирана, и теперь Франции приходится позаботиться — прежде всего дипломатическими средствами — о безопасности своих граждан и баз в регионе.

«Франция не была ни проинформирована, ни вовлечена. Как и все другие страны региона и наши союзники», — сказал Макрон, открывая в воскресенье заседание совбеза.

Военные базы и контингенты в регионе Персидского залива и большого Ближнего Востока, кроме США, имеют Франция, Британия, Австралия и другие страны.

Комментарий Press.lv:

Ну смотрите. Макрон позиционирует себя сильного лидера. Сколько раз он в контексте войны в Украине заявлял, что Франция вооружается, что Европа должна уметь защитить себя.

И тут Иран нанёс удар беспилотниками (БПЛА) по военно-морской базе Франции в Абу-Даби (ОАЭ), которая расположена в порту и служит французским военно-морским силам в регионе.

Удар пришёлся на объект, примыкающий к базе — склад/ангар, люди не пострадали, но всё равно, мсье и мадам, это – удар ПО ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЕ.

Удар по беспределу, без оснований – ибо Франция не участвовала в атаках США и Израиля против Ирана. То есть Иран вообще совершил военную агрессию против Франции. Месье президент, алё, проснись, на Францию напали!

Ну и вот Франция же теперь имеет повод ударить в ответ. И вполне обоснованно ударить. И что? И он созывает совет, хотя имеет полное право САМ принять решение.

Но ему боязно самому принимать решение даже в отношении далёкого от Европы Ирана. И вся его риторика сильного лидера, который готов защищать Европу... ну, это немного смешно после этого.

Это даже хуже 1940 года – тогда французская армия всё же сражалась (и местами очень доблестно!), и была разбита. А сейчас Франция просто утрёт плевок с лица и сделает вид, что его и не было.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

