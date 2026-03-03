Хуже 1940 года: Макрон позорит Францию, готовясь платочком стереть плевок с её лица

На нем будет обсуждаться ситуация в Иране и на Ближнем Востоке, пишет Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Аналогичные заседания проходили в субботу и воскресенье. На заседании совбеза в воскресенье Макрон сказал, что США и Израиль не предупредили Париж о начале операции против Ирана, и теперь Франции приходится позаботиться — прежде всего дипломатическими средствами — о безопасности своих граждан и баз в регионе.

«Франция не была ни проинформирована, ни вовлечена. Как и все другие страны региона и наши союзники», — сказал Макрон, открывая в воскресенье заседание совбеза.

Военные базы и контингенты в регионе Персидского залива и большого Ближнего Востока, кроме США, имеют Франция, Британия, Австралия и другие страны.

Комментарий Press.lv:

Ну смотрите. Макрон позиционирует себя сильного лидера. Сколько раз он в контексте войны в Украине заявлял, что Франция вооружается, что Европа должна уметь защитить себя.

И тут Иран нанёс удар беспилотниками (БПЛА) по военно-морской базе Франции в Абу-Даби (ОАЭ), которая расположена в порту и служит французским военно-морским силам в регионе.

Удар пришёлся на объект, примыкающий к базе — склад/ангар, люди не пострадали, но всё равно, мсье и мадам, это – удар ПО ФРАНЦУЗСКОЙ ВОЕННОЙ БАЗЕ.

Удар по беспределу, без оснований – ибо Франция не участвовала в атаках США и Израиля против Ирана. То есть Иран вообще совершил военную агрессию против Франции. Месье президент, алё, проснись, на Францию напали!

Ну и вот Франция же теперь имеет повод ударить в ответ. И вполне обоснованно ударить. И что? И он созывает совет, хотя имеет полное право САМ принять решение.

Но ему боязно самому принимать решение даже в отношении далёкого от Европы Ирана. И вся его риторика сильного лидера, который готов защищать Европу... ну, это немного смешно после этого.

Это даже хуже 1940 года – тогда французская армия всё же сражалась (и местами очень доблестно!), и была разбита. А сейчас Франция просто утрёт плевок с лица и сделает вид, что его и не было.