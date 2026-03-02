К. Горкшс отметил, что проблема человеческого капитала напрямую влияет на конкурентоспособность Латвии и привлекательность инвестиций. Некоторые потенциальные инвесторы и предприниматели сталкиваются с очень практической проблемой — нехваткой людей для расширения своего бизнеса, изменения его направления или даже начала инвестиций в Латвии.

Проблема двоякая. С одной стороны – недостаточное количество работников. С другой – несоответствие квалификации потребностям рынка труда. Если предложение не удовлетворяет спрос, возникает структурный разрыв, препятствующий экономическому развитию.

Цель – 900 тысяч работников – в прогнозах развития латвийской экономики предполагает, что в стране должно быть не менее 900 тысяч работников. Однако в реальности этот показатель пока не достигнут. В последние годы численность работников фактически стагнировала, но к 2025 году она будет колебаться в районе 860-880 тысяч.

В то же время в Латвии значительное число экономически неактивных людей – около 420-430 тысяч человек в различных целевых группах. По мнению К. Горкшса, именно здесь кроются возможности для расширения рынка труда, но для более успешного вовлечения этих людей в трудовую деятельность необходимы целенаправленные решения.

Дополнительной проблемой является привлечение иностранной рабочей силы. К. Горкшса подчеркнул, что в Латвии до сих пор отсутствует четкая государственная политика по этому вопросу — не определено, каких специалистов и на каком уровне государство хочет привлечь.

Статистика показывает, что в Латвии работает чуть более 12 тысяч граждан третьих стран. Кроме того, доля высококвалифицированных специалистов очень низка — соотношение между низкоквалифицированными и высококвалифицированными работниками составляет примерно 145 к 1.

Это, по мнению К. Горкшса, отражает существующую структуру и поднимает вопрос о том, соответствует ли она долгосрочным целям развития страны.

Наличие человеческого капитала — это не просто проблема рынка труда, это основа конкурентоспособности Латвии. Если не решить вопрос как количества сотрудников, так и их квалификации, привлечение инвестиций и экономический рост могут значительно замедлиться. Все более актуальной становится дискуссия о том, как активизировать местные трудовые ресурсы и одновременно целенаправленно привлекать высококвалифицированную иностранную рабочую силу. В противном случае Латвия рискует отстать в конкуренции за инвестиции и таланты в регионе, считает К. Горкшс.