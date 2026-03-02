LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
И мигрантов завозить не разрешаем, и сами не хотим работать: эксперт (3)

Редакция PRESS 2 марта, 2026 17:12

Наличие человеческого капитала уже стало одним из ключевых факторов развития латвийской экономики. Предпринимателям не хватает как наемных работников, так и квалифицированных специалистов, но государственная политика по привлечению иностранной рабочей силы до сих пор четко не определена, подчеркнул Каспарс Горкшс, генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей, в интервью экономисту Андрису Цинсу на телеканале "nra.lv TV sarunas".

К. Горкшс отметил, что проблема человеческого капитала напрямую влияет на конкурентоспособность Латвии и привлекательность инвестиций. Некоторые потенциальные инвесторы и предприниматели сталкиваются с очень практической проблемой — нехваткой людей для расширения своего бизнеса, изменения его направления или даже начала инвестиций в Латвии.

Проблема двоякая. С одной стороны – недостаточное количество работников. С другой – несоответствие квалификации потребностям рынка труда. Если предложение не удовлетворяет спрос, возникает структурный разрыв, препятствующий экономическому развитию.

Цель – 900 тысяч работников – в прогнозах развития латвийской экономики предполагает, что в стране должно быть не менее 900 тысяч работников. Однако в реальности этот показатель пока не достигнут. В последние годы численность работников фактически стагнировала, но к 2025 году она будет колебаться в районе 860-880 тысяч.

В то же время в Латвии значительное число экономически неактивных людей – около 420-430 тысяч человек в различных целевых группах. По мнению К. Горкшса, именно здесь кроются возможности для расширения рынка труда, но для более успешного вовлечения этих людей в трудовую деятельность необходимы целенаправленные решения.

Дополнительной проблемой является привлечение иностранной рабочей силы. К. Горкшса подчеркнул, что в Латвии до сих пор отсутствует четкая государственная политика по этому вопросу — не определено, каких специалистов и на каком уровне государство хочет привлечь.

Статистика показывает, что в Латвии работает чуть более 12 тысяч граждан третьих стран. Кроме того, доля высококвалифицированных специалистов очень низка — соотношение между низкоквалифицированными и высококвалифицированными работниками составляет примерно 145 к 1.

Это, по мнению К. Горкшса, отражает существующую структуру и поднимает вопрос о том, соответствует ли она долгосрочным целям развития страны.

Наличие человеческого капитала — это не просто проблема рынка труда, это основа конкурентоспособности Латвии. Если не решить вопрос как количества сотрудников, так и их квалификации, привлечение инвестиций и экономический рост могут значительно замедлиться. Все более актуальной становится дискуссия о том, как активизировать местные трудовые ресурсы и одновременно целенаправленно привлекать высококвалифицированную иностранную рабочую силу. В противном случае Латвия рискует отстать в конкуренции за инвестиции и таланты в регионе, считает К. Горкшс.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (3)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (3)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (3)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (3)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

