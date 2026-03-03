Мужчина, потерявшийся в 500 метрах от дома, мертв: полиция нашла тело

Сестра и мать Арвилса на прошлой неделе в эфире передачи "Degpunktā" признались, что тяжело переживают исчезновение, и заявили, что их мучает неопределённость судьбы мужчины. «Единственная версия — возможно, кто-то сбил его на дороге», — со слезами на глазах сказала мать Сарика Вициньша. «Возможно, его потом положили в машину и куда-то выбросили. Это единственная такая версия…»

Родственники подчеркнули, что Арвилсу не свойственно исчезать без вести — он общительный и всегда отвечает на звонки. Однако после 13 февраля мужчина больше не выходил на связь, а через четыре дня его телефон был выключен. Брат матери Садко сообщил, что связался со всеми возможными соседями, которые могли что-то знать, но никто не мог дать больше информации. Он также отметил, что каждый день обходил близлежащую территорию в попытке найти хоть какую-то зацепку, позволяющую восстановить события того дня, однако поиски не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что Государственная полиция 19 февраля сообщила, что Арвилс, родившийся в 1993 году, 13 февраля вечером в Тукумском крае, Лестенском волосте, отправился из дома "Blāzmas" к дому "Meldiņi", где он проживает, и пропал без вести. Полиция описывала его как мужчину ростом 180 см, с светлыми глазами, короткими светло-коричневыми волосами и небольшой светло-коричневой бородой. На момент исчезновения он был одет в зелёную рабочую одежду с отражающими элементами и светлую спортивную обувь. 2 марта полиция подтвердила, что пропавший Арвилс Вициньш найден без признаков жизни.