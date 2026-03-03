Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Мужчина, потерявшийся в 500 метрах от дома, мертв: полиция нашла тело

Редакция PRESS 3 марта, 2026 10:55

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

Пропавший без вести 32-летний Арвилс Вициньш, которого родственники отчаянно искали с 13 февраля, найден мертвым, сообщает Государственная полиция. Ранее сообщалось, что мужчина пропал после визита к своей тёте в Лестенской волости — он направлялся домой, всего в 500 метрах, но так и не добрался до места.

Сестра и мать Арвилса на прошлой неделе в эфире передачи "Degpunktā" признались, что тяжело переживают исчезновение, и заявили, что их мучает неопределённость судьбы мужчины. «Единственная версия — возможно, кто-то сбил его на дороге», — со слезами на глазах сказала мать Сарика Вициньша. «Возможно, его потом положили в машину и куда-то выбросили. Это единственная такая версия…»

Родственники подчеркнули, что Арвилсу не свойственно исчезать без вести — он общительный и всегда отвечает на звонки. Однако после 13 февраля мужчина больше не выходил на связь, а через четыре дня его телефон был выключен. Брат матери Садко сообщил, что связался со всеми возможными соседями, которые могли что-то знать, но никто не мог дать больше информации. Он также отметил, что каждый день обходил близлежащую территорию в попытке найти хоть какую-то зацепку, позволяющую восстановить события того дня, однако поиски не увенчались успехом.

Ранее сообщалось, что Государственная полиция 19 февраля сообщила, что Арвилс, родившийся в 1993 году, 13 февраля вечером в Тукумском крае, Лестенском волосте, отправился из дома "Blāzmas" к дому "Meldiņi", где он проживает, и пропал без вести. Полиция описывала его как мужчину ростом 180 см, с светлыми глазами, короткими светло-коричневыми волосами и небольшой светло-коричневой бородой. На момент исчезновения он был одет в зелёную рабочую одежду с отражающими элементами и светлую спортивную обувь. 2 марта полиция подтвердила, что пропавший Арвилс Вициньш найден без признаков жизни.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии 0 комментариев

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать