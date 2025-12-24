Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

25 декабря небо будет затянуто облаками, однако местами в западных и центральных районах может выглянуть солнце.

На востоке страны временами ожидаются небольшие осадки - в первой половине ночи снег, а ближе к обеду - дождь и мокрый снег. Дороги местами будут скользкими.

Ветер ожидается западный, северо-западный от слабого до умеренного, во второй половине дня на побережье, а вечером и на востоке порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

Ночью столбики термометров на большей части территории страны опустятся до отметки +1…-3 градуса, а на побережье будет +1…+4 градуса. Максимальная температура днем достигнет 0…+4 градусов, только местами на побережье будет на градус-два теплее.

