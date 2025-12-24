Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

24 декабря, 2025 16:17

Новости Латвии 0 комментариев

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и структур самоуправлений, согласно ежегодной оценке деятельности и ее результатов один раз в год работнику может быть выплачена премия, размер которой не должен превышать 75% от месячной заработной платы.

Кроме того, в пределах выделенных органу финансовых средств может быть выплачена денежная награда, которая в календарном году не превышает размер установленной работнику месячной заработной платы и зависит от достижений работника или органа.

С октября по декабрь 198 работникам центральной администрации Рижского самоуправления выплачены премии на общую сумму 293 321 евро.

203 сотрудникам выплачены денежные вознаграждения на общую сумму 177 556 евро.

Таким образом, на доплаты и премии израсходованы 470 877 евро.

Размер премии и денежной награды каждого конкретного работника определял руководитель соответствующего структурного подразделения.

Премии и денежные вознаграждения для выборных должностных лиц, депутатов, руководителей комитетов и руководства думы не предусмотрены и не выплачивались.
 

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей
Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей (2)

А 1-го января многие магазины вообще не работают: праздничное расписание
А 1-го января многие магазины вообще не работают: праздничное расписание

Покупатель имеет право: главное в законе
Покупатель имеет право: главное в законе

Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето

Мир 0 комментариев

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

Важно 0 комментариев

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

Новости Латвии 0 комментариев

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

Важно 0 комментариев

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

«Подавляли взгляды своих оппонентов»: США ввели санкции против чиновников ЕС за «борьбу с дезинформацией»

Мир 0 комментариев

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

