Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

В соответствии с законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и структур самоуправлений, согласно ежегодной оценке деятельности и ее результатов один раз в год работнику может быть выплачена премия, размер которой не должен превышать 75% от месячной заработной платы.

Кроме того, в пределах выделенных органу финансовых средств может быть выплачена денежная награда, которая в календарном году не превышает размер установленной работнику месячной заработной платы и зависит от достижений работника или органа.

С октября по декабрь 198 работникам центральной администрации Рижского самоуправления выплачены премии на общую сумму 293 321 евро.

203 сотрудникам выплачены денежные вознаграждения на общую сумму 177 556 евро.

Таким образом, на доплаты и премии израсходованы 470 877 евро.

Размер премии и денежной награды каждого конкретного работника определял руководитель соответствующего структурного подразделения.

Премии и денежные вознаграждения для выборных должностных лиц, депутатов, руководителей комитетов и руководства думы не предусмотрены и не выплачивались.

