Следствие установило, что мужчина принимал женщин на «консультации» в центре Риги, обещая помочь с зависимостями. При этом он не имел права заниматься подобной деятельностью. За первичную консультацию и последующие сеансы он брал 265 евро наличными и не выдавал чек.

По данным следствия, мужчина, злоупотребляя доверием, совершал сексуальное насилие, удовлетворяя свои половые потребности.

В рамках уголовного процесса потерпевшими признаны три человека. Расследование началось 9 января в Рижском Восточном управлении полиции.

6 марта мужчину 1962 года рождения задержали, а через два дня признали подозреваемым. Суд Рижского района избрал ему меру пресечения - арест.

В полиции подчёркивают, что мужчина не зарегистрирован в реестре медицинских работников, а значит, не имел права использовать термин «лечение» и оказывать подобные услуги.

Сам подозреваемый в разговоре с журналистами отверг обвинения и заявил, что не совершал противоправных действий. Он также не смог подтвердить наличие медицинского образования.

Полиция призывает откликнуться возможных пострадавших, позвонив по телефонам 25737717 или 112, либо написав на электронную почту.