Зорро из Д-пилса: нацарапал Z на четырех машинах — какое наказание грозит?

Следствие установило, что задержанный 1992 года рождения причастен к ряду эпизодов, связанных с умышленным повреждением чужого имущества. Все дела объединены в одно производство.

«Действия квалифицированы как умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», - сообщили в Государственной полиции.

По этой статье предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы, а также альтернативные меры - общественные работы, пробационный надзор или штраф.

Дополнительно против мужчины начато ещё одно уголовное производство - за публичное прославление военной агрессии и военных преступлений. В этом случае максимальное наказание может достигать пяти лет лишения свободы.

Ранее, в июле 2025 года, мужчина уже был задержан по этому делу. Он находился в поле зрения полиции и ранее.

Инциденты произошли на улицах Смилшу и Энергетикю, где были повреждены четыре автомобиля - Mercedes Benz, Volvo XC90, Volvo S80 и Fiat Stilo. На кузовах машин были выцарапаны символы «Z».

Общий материальный ущерб владельцам составил 3800 евро.