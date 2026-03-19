Корь в автобусе: под угрозой сотни пассажиров

По данным эпидемиологического расследования, инфицированный пассажир 13 марта выехал из Риги в 8:00 и направился в Гулбене. Обратная поездка состоялась 15 марта в 13:50 из Гулбене в Ригу.

SPKC призывает всех пассажиров этих рейсов срочно связаться с эпидемиологами по круглосуточному телефону или электронной почте, чтобы оценить риск заражения и получить рекомендации.

Корь - крайне заразное вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путём. Вирус может сохраняться в помещении до двух часов, поэтому заразиться можно даже без прямого контакта с больным.

«Заразиться можно, находясь в помещении, где больной находился в течение последних двух часов», - подчёркивают в Центре профилактики и контроля заболеваний.

При появлении симптомов - высокая температура, насморк, кашель, покраснение глаз и сыпь - медики советуют оставаться дома и немедленно обращаться к врачу.

В Латвии уже зафиксирована первая вспышка кори с 2018 года. К 17 марта зарегистрировано пять случаев, из них три подтверждены лабораторно. Среди заболевших - двое школьников и один взрослый. Ещё два случая находятся на проверке.

Количество контактных лиц оценивается как минимум в 800 человек. В этот список входят не только учащиеся, но и люди, контактировавшие с заболевшими в семьях, на мероприятиях и в общественном транспорте.

Риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди непривитых, оценивается как высокий. При этом установить всех контактировавших практически невозможно.