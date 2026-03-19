Таксисты бастуют — такси дорожает. 500 водителей готовы отключиться от Bolt в знак протеста

19 марта, 2026 10:25

Лицензированные таксисты Риги 13 апреля проведут акцию протеста против политики платформы Bolt. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных пассажирских перевозчиков Эллу Петрову.

Во время акции водители на 24 часа отключатся от платформы и не будут принимать заказы. Уже заявлено участие около 500 человек. Проведение акции в Закиусале ещё должно согласовать Рижская дума.

Причиной протеста в отрасли называют агрессивную политику платформы, бездействие властей и резкое ухудшение ситуации на рынке, где честная конкуренция, по словам участников, стала невозможной.

«Агрессивная политика Bolt и бездействие властей привели к катастрофической ситуации в отрасли», - заявляют представители ассоциаций.
По данным отрасли, количество лицензированных такси в Риге сократилось более чем на 600 единиц. Это связывают с доминирующим положением платформы и её влиянием на рынок.

Местные перевозчики подчёркивают, что инвестируют в автопарки, используют сертифицированные счётчики и платят налоги в Латвии. При этом значительная часть комиссий с поездок уходит в пользу эстонской компании.

На фоне роста цен на топливо водители также критикуют тарифы платформы. По их словам, они не покрывают даже базовые расходы легальных перевозчиков, а алгоритмы распределения заказов ограничивают доступ профессиональных водителей к работе.

Организаторы требуют срочных решений - выравнивания налоговой нагрузки и снижения затрат в отрасли.

Акцию организуют несколько объединений работодателей и профсоюз работников транспорта.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

