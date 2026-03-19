Таксисты бастуют — такси дорожает. 500 водителей готовы отключиться от Bolt в знак протеста

Во время акции водители на 24 часа отключатся от платформы и не будут принимать заказы. Уже заявлено участие около 500 человек. Проведение акции в Закиусале ещё должно согласовать Рижская дума.

Причиной протеста в отрасли называют агрессивную политику платформы, бездействие властей и резкое ухудшение ситуации на рынке, где честная конкуренция, по словам участников, стала невозможной.

«Агрессивная политика Bolt и бездействие властей привели к катастрофической ситуации в отрасли», - заявляют представители ассоциаций.

По данным отрасли, количество лицензированных такси в Риге сократилось более чем на 600 единиц. Это связывают с доминирующим положением платформы и её влиянием на рынок.

Местные перевозчики подчёркивают, что инвестируют в автопарки, используют сертифицированные счётчики и платят налоги в Латвии. При этом значительная часть комиссий с поездок уходит в пользу эстонской компании.

На фоне роста цен на топливо водители также критикуют тарифы платформы. По их словам, они не покрывают даже базовые расходы легальных перевозчиков, а алгоритмы распределения заказов ограничивают доступ профессиональных водителей к работе.

Организаторы требуют срочных решений - выравнивания налоговой нагрузки и снижения затрат в отрасли.

Акцию организуют несколько объединений работодателей и профсоюз работников транспорта.