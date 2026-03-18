20 поездов закупят для Rail Baltica. А рельсы для них будут?

Редакция PRESS 18 марта, 2026 17:55

Балтийские железнодорожные операторы - латвийское AS «Pasažieru vilciens» (бренд «Vivi»), эстонская «Elron» и литовская «LTG Link» - объявили совместную закупку до 20 региональных поездов для проекта «Rail Baltica».

Латвия планирует приобрести до пяти составов, но оставляет за собой право принять окончательное решение в течение трёх лет после ввода первого поезда в эксплуатацию в Эстонии. Эстония намерена заказать пять поездов с возможностью докупить ещё два, Литва - до восьми.

Стоимость станет известна после выбора производителя, однако Эстония уже оценила закупку пяти поездов в 60-75 миллионов евро. Новые составы будут адаптированы под европейскую колею 1435 мм. Каждый поезд рассчитан примерно на 200 пассажиров, включая вагоны первого и второго класса, зоны для велосипедов и доступ для людей с ограниченной мобильностью. Максимальная скорость - до 200 км/ч.

Совместная закупка должна снизить расходы и обеспечить техническую совместимость поездов по всему региону. При этом каждый оператор будет управлять своим парком, а внешний вид поездов сохранит национальную идентичность.

«Новые поезда дадут значительные преимущества пассажирам и перевозчикам, улучшат качество услуг и позволят эффективнее использовать доступные ресурсы. Мы сосредоточены на опыте клиентов во всём регионе и одновременно способствуем устойчивому развитию железных дорог в Балтии», - заявил председатель правления PV Райтс Нешпорс.
По словам члена правления «Elron» Мертса Эренпрейсса, поезда должны выйти на линии до конца 2030 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 4 мая.

Общий бюджет первой очереди «Rail Baltica» в Балтийских странах оценивается в 14,3 миллиарда евро, из них 5,5 миллиарда - в Латвии. С учётом индексации сумма может вырасти до 6 миллиардов евро. Общая стоимость проекта может достичь 23,8 миллиарда евро.

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Пиво vs вино: разница, которая удивила учёных!

Не весь алкоголь одинаков.

