20 поездов закупят для Rail Baltica. А рельсы для них будут?

Латвия планирует приобрести до пяти составов, но оставляет за собой право принять окончательное решение в течение трёх лет после ввода первого поезда в эксплуатацию в Эстонии. Эстония намерена заказать пять поездов с возможностью докупить ещё два, Литва - до восьми.

Стоимость станет известна после выбора производителя, однако Эстония уже оценила закупку пяти поездов в 60-75 миллионов евро. Новые составы будут адаптированы под европейскую колею 1435 мм. Каждый поезд рассчитан примерно на 200 пассажиров, включая вагоны первого и второго класса, зоны для велосипедов и доступ для людей с ограниченной мобильностью. Максимальная скорость - до 200 км/ч.

Совместная закупка должна снизить расходы и обеспечить техническую совместимость поездов по всему региону. При этом каждый оператор будет управлять своим парком, а внешний вид поездов сохранит национальную идентичность.

«Новые поезда дадут значительные преимущества пассажирам и перевозчикам, улучшат качество услуг и позволят эффективнее использовать доступные ресурсы. Мы сосредоточены на опыте клиентов во всём регионе и одновременно способствуем устойчивому развитию железных дорог в Балтии», - заявил председатель правления PV Райтс Нешпорс.

По словам члена правления «Elron» Мертса Эренпрейсса, поезда должны выйти на линии до конца 2030 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 4 мая.

Общий бюджет первой очереди «Rail Baltica» в Балтийских странах оценивается в 14,3 миллиарда евро, из них 5,5 миллиарда - в Латвии. С учётом индексации сумма может вырасти до 6 миллиардов евро. Общая стоимость проекта может достичь 23,8 миллиарда евро.