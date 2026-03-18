Израиль ударил по крупнейшему газовому месторождению Ирана

По данным портала Axios, удары были согласованы с США. Вице-губернатор провинции Бушер подтвердил поражение нескольких промышленных объектов. Государственное телевидение Ирана сообщило о пожаре на добывающей установке крупнейшего газового месторождения «Южный Парс». К месту возгорания направлены пожарные расчёты.

«Южный Парс» - крупнейшее в мире газовое месторождение, которое Иран делит с Катаром. Регион обеспечивает около 70 процентов внутреннего газоснабжения страны. Почти весь добываемый природный газ используется внутри страны.

После ударов Тегеран пригрозил атаковать энергетическую инфраструктуру стран, с территории которых были совершены нападения. Государственное телевидение Ирана опубликовало список «законных целей», куда включены нефтегазовые объекты Саудовской Аравии, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов.

«Время ограниченных сражений закончилось, маятник войны качнулся в сторону всеобъемлющей экономической войны», - заявило командование Корпуса стражей исламской революции.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил о риске глобальной эскалации. По его словам, конфликт обладает «реальным эскалационным потенциалом, способным ввергнуть не только этот регион, но и весь мир в глубочайший кризис».

Нефтяная отрасль остаётся ключевым источником доходов Ирана. Крупнейшим покупателем иранской нефти остаётся Китай.