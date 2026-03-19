«Нельзя крутить артистов под санциями!» Новая идея ограничений для радио

Речь идёт о поправках к закону об электронных СМИ. Депутат Национального объединения Артур Бутанс предложил запретить включать в программы и передачи произведения авторов, подпадающих под международные или национальные санкции.

Инициатива обсуждалась на встрече фракции «Прогрессивные» с представителями совета, где также рассматривались вопросы защиты информационного пространства Латвии.

Отдельно поднималась тема приёма белорусского радиосигнала не только в приграничных районах, но и в Риге на частоте 107,7 МГц. В компании «Elektroniskie sakari» пояснили: радиоволны не признают границ, и при определённых условиях сигнал из соседних стран может распространяться на значительные расстояния. Это считается нормальным физическим явлением.

«Радиоволны не учитывают административные границы, поэтому сигнал передатчика при определённых условиях может быть слышен и в другой стране», - отметили в компании.

Дополнительно обсуждается более широкий вопрос - возможное прекращение вещания радиостанций на русском языке. Председатель совета Иварс Аболиньш призвал парламент рассмотреть постепенный отказ от таких станций в течение восьми лет.

По его словам, государство фактически поддерживает их работу, предоставляя частоты бесплатно. Он также отметил, что после перехода образования на латышский язык нет оснований сохранять финансирование русскоязычного радиовещания.

При этом в парламенте подчёркивают, что решение требует дополнительного обсуждения и пока не включено в повестку комиссии.