Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

«Нельзя крутить артистов под санциями!» Новая идея ограничений для радио

Редакция PRESS 19 марта, 2026 08:23

Новости Латвии 0 комментариев

Партия «Прогрессивные» поддержала инициативу Национального совета по электронным СМИ запретить трансляцию музыки исполнителей, находящихся под санкциями. Об этом сообщает агентство LETA.

Речь идёт о поправках к закону об электронных СМИ. Депутат Национального объединения Артур Бутанс предложил запретить включать в программы и передачи произведения авторов, подпадающих под международные или национальные санкции.

Инициатива обсуждалась на встрече фракции «Прогрессивные» с представителями совета, где также рассматривались вопросы защиты информационного пространства Латвии.

Отдельно поднималась тема приёма белорусского радиосигнала не только в приграничных районах, но и в Риге на частоте 107,7 МГц. В компании «Elektroniskie sakari» пояснили: радиоволны не признают границ, и при определённых условиях сигнал из соседних стран может распространяться на значительные расстояния. Это считается нормальным физическим явлением.

«Радиоволны не учитывают административные границы, поэтому сигнал передатчика при определённых условиях может быть слышен и в другой стране», - отметили в компании.

Дополнительно обсуждается более широкий вопрос - возможное прекращение вещания радиостанций на русском языке. Председатель совета Иварс Аболиньш призвал парламент рассмотреть постепенный отказ от таких станций в течение восьми лет.

По его словам, государство фактически поддерживает их работу, предоставляя частоты бесплатно. Он также отметил, что после перехода образования на латышский язык нет оснований сохранять финансирование русскоязычного радиовещания.

При этом в парламенте подчёркивают, что решение требует дополнительного обсуждения и пока не включено в повестку комиссии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Загрузка

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Новости Латвии 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать