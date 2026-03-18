Пирамида на Марсе? Видео NASA снова взорвало интернет

В сети завирусилось видео NASA, где на поверхности Красной планеты заметили странную структуру — трёхгранную пирамиду, по форме напоминающую египетские.

Объект на самом деле не новый. Его впервые заметили ещё в 2001 году на снимках миссии Mars Global Surveyor. Но сейчас кадры снова всплыли — и вызвали новую волну обсуждений.

Что делает эту находку такой «липкой»?

Она появляется на разных снимках, в разные годы и при разном освещении — и каждый раз сохраняет чёткую трёхгранную форму.

На более свежих изображениях видны даже более резкие грани и симметрия.

И вот тут начинается самое интересное.

Некоторые исследователи уверены:

это не просто камень.

«Если бы такое нашли на Земле — там бы уже шли раскопки», — утверждает один из исследователей.

Другие идут ещё дальше — и говорят о возможных следах древней цивилизации.

Но у науки есть более прозаичное объяснение:

регион, где находится объект — это гигантский каньон с обрывами и оползнями, где природа сама может создавать почти идеальные геометрические формы.

Тем не менее, загадка держится уже больше 20 лет.

И каждый раз, когда появляются новые кадры,

она возвращается — и снова делит людей на два лагеря.

Потому что вопрос здесь не только в Марсе —

а в том, насколько мы готовы поверить, что мы не одни.