Пирамида на Марсе? Видео NASA снова взорвало интернет

В сети завирусилось видео NASA, где на поверхности Красной планеты заметили странную структуру — трёхгранную пирамиду, по форме напоминающую египетские.
Объект на самом деле не новый. Его впервые заметили ещё в 2001 году на снимках миссии Mars Global Surveyor. Но сейчас кадры снова всплыли — и вызвали новую волну обсуждений.
Что делает эту находку такой «липкой»?
Она появляется на разных снимках, в разные годы и при разном освещении — и каждый раз сохраняет чёткую трёхгранную форму.
На более свежих изображениях видны даже более резкие грани и симметрия.
И вот тут начинается самое интересное.
Некоторые исследователи уверены:
это не просто камень.
«Если бы такое нашли на Земле — там бы уже шли раскопки», — утверждает один из исследователей.
Другие идут ещё дальше — и говорят о возможных следах древней цивилизации.
Но у науки есть более прозаичное объяснение:
регион, где находится объект — это гигантский каньон с обрывами и оползнями, где природа сама может создавать почти идеальные геометрические формы.
Тем не менее, загадка держится уже больше 20 лет.
И каждый раз, когда появляются новые кадры,
она возвращается — и снова делит людей на два лагеря.
Потому что вопрос здесь не только в Марсе —
а в том, насколько мы готовы поверить, что мы не одни.