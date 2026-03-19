Посевная под угрозой срыва. Цена дизеля выросла на 55 центов и фермеры на грани

19 марта, 2026 07:50

С началом весеннего сезона латвийские фермеры столкнулись с критической ситуацией из-за резкого роста цен на топливо. Как сообщает 360TV Ziņas, стоимость сельскохозяйственного дизеля выросла на 55 центов за литр по сравнению с прошлым годом.

Весенние полевые работы требуют огромного расхода топлива, поэтому подорожание напрямую увеличивает себестоимость продукции. Это усиливает давление на хозяйства, которые уже пострадали из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году.

Фермер из Прейльского края, владелец хозяйства «Tūmeņi» Эдгарс Солданс успел заранее закупить топливо, ожидая нестабильности на Ближнем Востоке. Однако этих запасов хватит лишь на начало сезона. По его словам, многие фермеры оказались в худшем положении: поставщики иногда отменяют заказы и возвращают деньги, чтобы позже продать топливо дороже.

«Земледелец находится в конце цепочки: затраты растут, но конечную цену диктует мировой рынок, где приходится конкурировать с более дешёвым импортом», - поясняет Эдгарс Солданс.

Часть фермеров пытается спасаться за счёт прямых продаж. В Прейлях недавно открылся кооперативный магазин «Sirta», однако даже там признают: роста цен избежать не удастся.

По расчётам Латвийского центра сельских консультаций и образования, только увеличение стоимости топлива добавляет в среднем 66 евро на гектар. С учётом транспортных и трудовых затрат реальная нагрузка ещё выше.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

