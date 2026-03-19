Посевная под угрозой срыва. Цена дизеля выросла на 55 центов и фермеры на грани

Весенние полевые работы требуют огромного расхода топлива, поэтому подорожание напрямую увеличивает себестоимость продукции. Это усиливает давление на хозяйства, которые уже пострадали из-за неблагоприятных погодных условий в прошлом году.

Фермер из Прейльского края, владелец хозяйства «Tūmeņi» Эдгарс Солданс успел заранее закупить топливо, ожидая нестабильности на Ближнем Востоке. Однако этих запасов хватит лишь на начало сезона. По его словам, многие фермеры оказались в худшем положении: поставщики иногда отменяют заказы и возвращают деньги, чтобы позже продать топливо дороже.

«Земледелец находится в конце цепочки: затраты растут, но конечную цену диктует мировой рынок, где приходится конкурировать с более дешёвым импортом», - поясняет Эдгарс Солданс.

Часть фермеров пытается спасаться за счёт прямых продаж. В Прейлях недавно открылся кооперативный магазин «Sirta», однако даже там признают: роста цен избежать не удастся.

По расчётам Латвийского центра сельских консультаций и образования, только увеличение стоимости топлива добавляет в среднем 66 евро на гектар. С учётом транспортных и трудовых затрат реальная нагрузка ещё выше.