НДС на русские книги: Димитрову отказали дважды, но он продолжит своё дело

"В связи с делом о НДС на книги и журналы на русском языке я получил ответ от Службы государственных доходов - даже два ответа.

В первом СГД отклоняет моё заявление, поскольку якобы отсутствуют фактические действия со стороны СГД, а значит, не выполнено предварительное условие для возмещения ущерба. При этом намекается, что за содержание закона отвечает Сейм. Решение можно обжаловать в суде в течение одного месяца.

Во втором ответе Налоговое управление обращает внимание на то, что законы принимает Сейм, а по вопросам содержания норм и их законности, в том числе возможного несоответствия Конституции и другим документам в сфере прав человека, рекомендует обращаться в Министерство культуры.

Я по-прежнему считаю, что Закон о возмещении ущерба, причинённого действиями государственных органов, является самым логичным способом для частного лица требовать от государства компенсацию за нарушение права ЕС. Поэтому буду продумывать аргументы для суда.

В то же время нужно признать, что этот путь потребует времени, чтобы доказать свою правоту в рамках эффективной процедуры по праву ЕС - до рассмотрения дела по существу возникнет спор о самой процедуре.

Поэтому параллельно буду работать и над другими вариантами - вижу как минимум три альтернативные процессуальные возможности. О ходе дела буду информировать".