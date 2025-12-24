Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

Силиня написала в соцсетях, что на Рождество желает, чтобы друзья, которые давно не виделись, встретились, а также чтобы каждый смог подарить радость тем, кому сейчас не хватает поддержки, или просто так. Премьер-министр призывает поздравить с праздником соседей и выразить благодарность за близких и семью, которые есть в жизни.

При этом премьер обращает внимание на ценность возможности жить и называть своим домом Латвию.

Поздравление Силиня завершила пожеланием верить, что Бог все может изменить к лучшему.

Президент в рождественском поздравлении призвал жителей увидеть свет и сохранить тепло сердца. "Пусть тьма призывает увидеть свет. Пусть холод будет побежден сердечным теплом, - пожелал Ринкевич. "И пусть в вихре событий удастся отбросить лишнее, а на место повседневной спешки придет покой", - добавил он.