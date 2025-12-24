Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

24 декабря, 2025

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Силиня написала в соцсетях, что на Рождество желает, чтобы друзья, которые давно не виделись, встретились, а также чтобы каждый смог подарить радость тем, кому сейчас не хватает поддержки, или просто так. Премьер-министр призывает поздравить с праздником соседей и выразить благодарность за близких и семью, которые есть в жизни.

При этом премьер обращает внимание на ценность возможности жить и называть своим домом Латвию.

Поздравление Силиня завершила пожеланием верить, что Бог все может изменить к лучшему.

Президент в рождественском поздравлении призвал жителей увидеть свет и сохранить тепло сердца. "Пусть тьма призывает увидеть свет. Пусть холод будет побежден сердечным теплом, - пожелал Ринкевич. "И пусть в вихре событий удастся отбросить лишнее, а на место повседневной спешки придет покой", - добавил он.

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

