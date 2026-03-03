Могут вырасти до 2,50 за литр: рост цен на топливо из-за войны на Востоке (3)

Редакция PRESS 3 марта, 2026 07:35

Выбор редакции

Крупный конфликт на Ближнем Востоке нарушил поставки нефти через Ормузский пролив — одну из ключевых транспортных артерий мира. Цены на нефть выросли более чем на 7%, инвесторы уходят в золото и другие защитные активы. В то же время эксперты прогнозируют, что далекий конфликт может ударить и по кошелькам простых жителей Латвии - при худшем сценарии развития событий вскоре цены на топливо могут существенно подорожать. 

По словам инвестиционного стратега Swedbank Витяниса Шимкуса, рынок реагировал заранее: в последние недели нефть уже дорожала. Цена Brent поднималась до 82 долларов за баррель, затем откатилась к 78. С начала года рост составляет около 30%. Пока реакция умеренная, но всё будет зависеть от продолжительности конфликта.

Если перебои продлятся несколько недель, серьёзных последствий может не быть. При более длительном противостоянии логистика поставок усложнится, что способно подтолкнуть цены выше 100 долларов за баррель и ускорить инфляцию в Европе и США примерно на 1 процентный пункт. Это может заставить центробанки приостановить снижение ставок. Уже сейчас дорожают доллар и золото, а акции частично распродаются.

Страны OPEC+ объявили о повышении добычи на 206 тыс. баррелей в сутки — больше, чем ожидалось. Однако аналитики считают, что этого может быть недостаточно, если поставки через Ормуз будут серьёзно нарушены. Через пролив проходит около 20% мировой морской нефти. При его фактической блокаде цены могут резко вырасти.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас отмечает, что пока нефть остаётся ниже 100 долларов за баррель, серьёзного удара по экономике не ожидается — при необходимости ЕС сможет использовать стратегические резервы. Эксперты рассматривают два сценария, роста цен на топливо на автозаправочных станциях страны:

  • Первый, если Ормузский пролив не будет перекрыт. Тогда цены на топливо могут вырасти на 15–20% из-за роста страховых и логистических расходов; в этом случае стоимость топлива может достичь примерно 1,85–1,95 евро за литр;
  • Второй, если пролив будет заблокирован. Тогда нефть способна обновить рекорды, а цены на автозаправках могут подняться до 2,3–2,5 евро за литр.

После ударов США и Израиля по Ирану европейские фьючерсы на газ (TTF) также выросли более чем на 20% — примерно до 38–39 евро. Рост связан с опасениями перебоев поставок из стран Персидского залива, особенно из Катара. Пока цена остаётся ниже январских максимумов, однако дальнейшая эскалация конфликта может усилить давление на рынок газа.

Комментарии (3)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (3)

Новости Латвии 18:53

Новости Латвии

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (3)

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (3)

Важно 18:31

Важно

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (3)

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Важно 18:15

Важно

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

Важно 18:06

Важно

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

