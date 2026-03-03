По словам инвестиционного стратега Swedbank Витяниса Шимкуса, рынок реагировал заранее: в последние недели нефть уже дорожала. Цена Brent поднималась до 82 долларов за баррель, затем откатилась к 78. С начала года рост составляет около 30%. Пока реакция умеренная, но всё будет зависеть от продолжительности конфликта.

Если перебои продлятся несколько недель, серьёзных последствий может не быть. При более длительном противостоянии логистика поставок усложнится, что способно подтолкнуть цены выше 100 долларов за баррель и ускорить инфляцию в Европе и США примерно на 1 процентный пункт. Это может заставить центробанки приостановить снижение ставок. Уже сейчас дорожают доллар и золото, а акции частично распродаются.

Страны OPEC+ объявили о повышении добычи на 206 тыс. баррелей в сутки — больше, чем ожидалось. Однако аналитики считают, что этого может быть недостаточно, если поставки через Ормуз будут серьёзно нарушены. Через пролив проходит около 20% мировой морской нефти. При его фактической блокаде цены могут резко вырасти.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас отмечает, что пока нефть остаётся ниже 100 долларов за баррель, серьёзного удара по экономике не ожидается — при необходимости ЕС сможет использовать стратегические резервы. Эксперты рассматривают два сценария, роста цен на топливо на автозаправочных станциях страны:

Первый, если Ормузский пролив не будет перекрыт. Тогда цены на топливо могут вырасти на 15–20% из-за роста страховых и логистических расходов; в этом случае стоимость топлива может достичь примерно 1,85–1,95 евро за литр;

Второй, если пролив будет заблокирован. Тогда нефть способна обновить рекорды, а цены на автозаправках могут подняться до 2,3–2,5 евро за литр.

После ударов США и Израиля по Ирану европейские фьючерсы на газ (TTF) также выросли более чем на 20% — примерно до 38–39 евро. Рост связан с опасениями перебоев поставок из стран Персидского залива, особенно из Катара. Пока цена остаётся ниже январских максимумов, однако дальнейшая эскалация конфликта может усилить давление на рынок газа.