«Это XXI век? Это западная цивилизация?» Писатель обрушился на отношение Латвии к пожилым людям

"С «Vivi» платформами это просто издевательство над людьми уже сколько лет — сначала мы собирались покупать поезда, теперь столько лет мы строим платформы (на линии в Огре где-то одна из дерева). Хороший вопрос: что они там в компании вообще занимаются", - спрашивает Юндзе.

Он сравнил ситуацию с Италией, где моментально повысили уровень платформ - поставили бетонные блоки и заасфальтировали. "Только у нас почему-то это уже много лет является проблемой", - сетует он.

"И потом мы наблюдаем сцены, как люди карабкаются внутрь поезда и выпрыгивают наружу! Это просто ужасно», — сказал писатель, который помог нескольким людям залезть в поезд, и не только пожилым — молодые мамы с детскими колясками тоже нуждаются в помощи.

«Что это такое? Это XXI век? Это западная цивилизация? Что это такое?» — спросил Юндзе, добавив, что это не единичный пример, таких вещей очень много.

А. Юндзе также сказал, что если бы он сейчас написал резюме и отправил его в 20 мест, он не думает, что его кто-то взял бы на работу. «Это объективно», — сказал писатель.