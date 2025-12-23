Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа

На минувшей неделе данные о числе пациентов, обратившихся в амбулаторные лечебные учреждения с признаками острой респираторной инфекции, поступили от 41 практики семейных врачей. Доля таких пациентов составила 26% от общего числа обратившихся, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 24%.

Рост заболеваемости в целом отмечен во всех возрастных группах. Как и в другие сезоны, самая высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована у детей до 14 лет.

На минувшей неделе случаи гриппа зафиксированы на всех десяти территориях мониторинга ЦПКЗ. Наибольшая интенсивность заболеваемости отмечена в Елгаве - 2867,4 случая на 100 000 жителей. Высокие показатели также в Екабпилсском крае - 1951 случай на 100 000 жителей. Случаи гриппа выявлены и в Резекне, Гулбенском крае, а также в Риге.

Кроме того, на минувшей неделе на грипп были протестированы 673 пациента в стационарных учреждениях здравоохранения. У 183 человек (27,2%) диагноз подтвердился: грипп типа А выявлен в 181 случае, грипп типа B - в двух случаях. Для сравнения, на предыдущей неделе в стационарах грипп был подтвержден у 157 пациентов.

На минувшей неделе в Национальной лаборатории микробиологической референции (НЛМР) на наличие вируса гриппа было исследовано 456 клинических образцов. В 78 случаях (17,1%) диагноз подтвердился. По сравнению с предыдущей неделей доля лабораторно подтвержденных случаев гриппа снизилась, однако общая заболеваемость по-прежнему остается высокой.

С начала сезона лабораторно подтвержден только вирус гриппа типа А, при этом доминирующим является подтип А(Н3), который выявлен в 81,2% случаев.

С симптомами других острых респираторных инфекций в амбулаторные учреждения за неделю обратились 1125 пациентов: в среднем выявлено 1693,9 случая на 100 000 жителей, что на 13,7% больше, чем на предыдущей неделе.

Обращение в амбулаторные учреждения пациентов с пневмонией сократилось: зарегистрировано 52,7 случая на 100 000 жителей, что на 36,9% меньше, чем неделей ранее.

В стационарные медицинские учреждения на прошлой неделе поступили 278 пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией. Доля этих пациентов от общего числа принятых пациентов осталась на уровне предыдущей недели - 6,3%.

Среди всех пациентов, госпитализированных с острой респираторной инфекцией, 42,1% составили люди в возрасте 65 лет и старше, что подтверждает повышенный риск тяжелого течения болезни в этой возрастной группе.

При этом доля положительных тестов на "Covid-19" на минувшей неделе составила 5,7%, что соответствует показателю предыдущей недели, свидетельствуют данные лабораторного мониторинга.

Доля положительных тестов на "Covid-19" в стационарах на минувшей неделе немного увеличилась: из 636 протестированных пациентов у 38 человек (6%) была подтверждена инфекция. Неделей ранее положительные результаты зафиксированы у 23 пациентов (4,2%).

В больницы приняты 42 пациента с "Covid-19", всего в стационарах лечились 75 пациентов с подтвержденной инфекцией, из которых у 31 пациента "Covid-19" был основным диагнозом.

Зарегистрировано четыре случая смерти пациентов с инфекцией "Covid-19". Данные мониторинга сточных вод свидетельствуют, что концентрация вируса в Латвии в целом растет.

ЦПКЗ отмечает, что и в Европе распространение гриппа продолжает увеличиваться. По данным мониторинга Европейской области Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), повышенные показатели гриппа и острых респираторных инфекций наблюдались в большинстве стран и более чем в двух третях подающих сведения стран интенсивность гриппа средняя или высокая.

Доминирующим циркулирующим вирусом в Европе является А(H3N2), и самая высокая доля положительных тестов выявляется у детей в возрасте от 5 до 14 лет, а также растет число госпитализированных пациентов среди пожилых людей.

Грипп тяжелее протекает у людей в возрасте, с хроническими заболеваниями, беременных женщин и маленьких детей.

Специалисты напоминают, что тяжелее всего гриппом болеют пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными и почечными заболеваниями, сахарным диабетом, а также больные онкологией, пациенты с хроническими инфекциями и люди, у которых ослаблен иммунитет. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

Наилучшей защитой от гриппа и осложнений, вызванных гриппом, является вакцинация. Учитывая, что иммунитет образуется в течение десяти-14 дней после вакцинации и распространение гриппа обычно продолжается до конца мая, привиться от гриппа не поздно и во время эпидемии, особенно если запланирован визит в учреждение здравоохранения, подчеркивают специалисты.

На сайте ЦПКЗ размещена информация о том, в каких медицинских учреждениях можно получить оплаченную государством прививку против гриппа для пациентов групп риска, если в практике семейного врача вакцины недоступны. Список пополняется и исправляется в соответствии с доступностью вакцин, сообщили в ЦПКЗ.

Чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать и общие меры профилактики, например, специалисты призывают как можно меньше посещать публичные места, меньше пользоваться общественным транспортом, часто и тщательно мыть руки или дезинфицировать их дезинфицирующим средством. Также важно избегать прикосновения к лицу грязными руками.

ЦПКЗ подчеркивает, что важно избегать прямого общения с больными людьми, а также по возможности соблюдать достаточную физическую дистанцию в общественных местах. В условиях повышенного риска заражения, особенно лицам, относящимся к группе риска, рекомендуется использовать медицинскую маску для лица или респиратор.

Пациентам с признаками острых респираторных заболеваний важно оставаться дома, по телефону общаться с врачом и следовать рекомендациям врача, напоминают специалисты.

Во время эпидемии гриппа оплачиваются домашние визиты семейных врачей к больным гриппом, если пациент проживает на территории основной деятельности врача. Эти пациенты должны заплатить за визит установленный в стране взнос пациента - 2,85 евро.