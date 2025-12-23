Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Настроение на праздник испорчено: на Эспланаде собралась большая толпа

23 декабря, 2025

LETA

Неприятный сюрприз ожидал жителей Риги и гостей столицы, которые вечером, 23 декабря, перед Рождественскими выходными хотели покататься на общественном катке на Эспланаде у памятника Райнису. Из-за дефектов льда люди не могут воспользоваться желаемым развлечением, а во время устранения трещин образовалась огромная очередь.

Как сообщает очевидец, стоящим в длинной очереди никто не может сказать, сколько времени может занять устранение этих дефектов.

Общественный каток в Эспланаде у памятника Райнису официально был открыт 2 декабря. Он будет работать до 1 марта следующего года, сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской думы. Пользование катком для посетителей с собственным инвентарём бесплатное, за отдельную плату также будет доступна аренда коньков и вспомогательного инвентаря.

Как свидетельствует информация, имеющаяся в архиве агентства LETA, в объявленном Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы конкурсе на создание катка в прошлом году победило объединение лиц «ABMxAVIAN». Общая стоимость катка на три сезона составляет 649 731 евро.

