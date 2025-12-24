Свыше 54% латвийцев перед новогодними праздниками испытывают тревогу: почему?

В "Olpha" отметили, что тревога чаще всего проявляется в виде напряжения и проблем с концентрацией внимания. При этом каждый двадцатый респондент указал, что в конце года испытывает очень сильное беспокойство, которое негативно сказывается не только на физическом и эмоциональном состоянии, но и на способности выполнять повседневные обязанности, показало исследование.

Согласно результатам исследования, одинаково часто тревогу испытывают и женщины, и мужчины. Гораздо больше волнений в своей повседневной жизни наблюдают люди в возрасте от 30 до 39 лет (62%), а меньше всего с этим сталкиваются люди в возрасте от 60 до 74 лет.

В качестве трех наиболее частых причин тревоги жители Латвии называют беспокойство по поводу доставки подарков (35%), опасения по поводу того, хватит ли денег на все запланированные мероприятия (24%), а также нехватку времени (18%). А каждый шестой участник опроса заявил, что наибольшую тревогу перед Рождеством и Новым годом вызывает рабочая нагрузка перед выходными.

В качестве возможных причин тревоги участники опроса также указали ожидания других людей, излишне интенсивный график мероприятий и напряженность в отношениях с членами семьи, друзьями или коллегами по работе.

Кроме того, исследование показало, что более трети (38%) опрошенных жителей не применяют никаких специальных методов для снижения тревожности, позволяя напряжению накапливаться. Шесть процентов респондентов используют методы релаксации для снятия стресса, такое же количество людей принимают успокоительные препараты или пищевые добавки после консультации с врачом или фармацевтом.

В опросе жителей принял участие 701 респондент в возрасте от 18 до 74 лет из всех регионов Латвии. Опрос проводился в первую неделю декабря 2025 года исследовательской компанией "Norstat".