Свыше 54% латвийцев перед новогодними праздниками испытывают тревогу: почему?

© LETA 24 декабря, 2025 13:15

Фактически каждый второй житель Латвии (54%) перед рождественскими и новогодними праздниками испытывает тревогу, что негативно отражается на самочувствии, сообщили агентству ЛЕТА в компании "Olpha" со ссылкой на опрос, проведенный совместно с исследовательской компанией "Norstat".

В "Olpha" отметили, что тревога чаще всего проявляется в виде напряжения и проблем с концентрацией внимания. При этом каждый двадцатый респондент указал, что в конце года испытывает очень сильное беспокойство, которое негативно сказывается не только на физическом и эмоциональном состоянии, но и на способности выполнять повседневные обязанности, показало исследование.

Согласно результатам исследования, одинаково часто тревогу испытывают и женщины, и мужчины. Гораздо больше волнений в своей повседневной жизни наблюдают люди в возрасте от 30 до 39 лет (62%), а меньше всего с этим сталкиваются люди в возрасте от 60 до 74 лет.

В качестве трех наиболее частых причин тревоги жители Латвии называют беспокойство по поводу доставки подарков (35%), опасения по поводу того, хватит ли денег на все запланированные мероприятия (24%), а также нехватку времени (18%). А каждый шестой участник опроса заявил, что наибольшую тревогу перед Рождеством и Новым годом вызывает рабочая нагрузка перед выходными.

В качестве возможных причин тревоги участники опроса также указали ожидания других людей, излишне интенсивный график мероприятий и напряженность в отношениях с членами семьи, друзьями или коллегами по работе.

Кроме того, исследование показало, что более трети (38%) опрошенных жителей не применяют никаких специальных методов для снижения тревожности, позволяя напряжению накапливаться. Шесть процентов респондентов используют методы релаксации для снятия стресса, такое же количество людей принимают успокоительные препараты или пищевые добавки после консультации с врачом или фармацевтом.

В опросе жителей принял участие 701 респондент в возрасте от 18 до 74 лет из всех регионов Латвии. Опрос проводился в первую неделю декабря 2025 года исследовательской компанией "Norstat".

Покупатель имеет право: главное в законе
Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО)
А 1-го января многие магазины вообще не работают: праздничное расписание
Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

«Подавляли взгляды своих оппонентов»: США ввели санкции против чиновников ЕС за «борьбу с дезинформацией»

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

