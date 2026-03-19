Удар из космоса: насколько опасна магнитная буря 19 марта?

Выброс был направлен прямо в сторону Земли и сопровождался корональным выбросом массы. Плазменное облако движется со скоростью около 670 км/с и достигнет планеты через примерно 60 часов - в интервале с 4 до 6 утра.

«Буря стала результатом удачного совпадения факторов, а не общего роста солнечной активности», - отмечают астрономы.

Особенность события в том, что вспышка произошла почти строго напротив Земли, что усиливает её воздействие. Дополнительно ситуацию осложняет появление на обращённой к Земле стороне Солнца новых корональных дыр.

Отдельное значение имеет и время удара - за несколько часов до весеннего равноденствия. Это усиливает эффект по так называемому механизму Рассела-Макферрона, при котором магнитные бури в этот период становятся более мощными.

Бури уровня G3 способны вызывать сбои в спутниковой навигации и энергетических системах. Также возможны перебои связи.

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия - головные боли, скачки давления, слабость и проблемы со сном. Врачи рекомендуют соблюдать режим, пить больше воды, сократить кофе и алкоголь, избегать стрессов и держать под рукой необходимые лекарства.