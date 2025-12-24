Покупатель имеет право: главное в законе

Вся информация на виду

Что такое маркировка товаров

Покупатель хочет знать, сколько стоит товар, где он произведен, будь то продукты или бытовая техника, мебель или обувь, товары для животных или бытовая химия. Также важен цвет, размер, температура хранения, дата выпуска и срок годности, а также другие важные для данного товара качества.

Можно что-то спросить и у продавца, и мы чаще всего так и поступаем, если приходим в магазин, а не покупаем товар дистанционно. Но самая важная информация о продукте должна быть размещена на товаре в виде маркировки или в прилагаемой инструкции по использованию. Это должен сделать производитель или продавец. Так гласят положения Закона о защите прав потребителей...

V Дело важное и точное

1. Информация, которую содержит маркировка товара, всегда должна быть хорошо видна и понятна.

2. В Латвии закон указывает, что производитель и торговец обеспечивают предоставление информации на маркировке на государственном языке...

Больше информации

Основные требования зависят от группы товара

Какую информацию о товаре предоставляет его маркировка? Это:

- название товара;

- размер товара, его состав, количество;

- необходимый уход;

- срок годности;

- технические особенности товара;

- правила и предупреждения об использовании товара.

Все зависит от группы товара. Например, на продуктах обязательно должен быть указан срок годности, на мебели – ее габариты: ширина, длина, высота. Если мы, например, ищем обувь, книжные полки, то важен материал, из которого изготовлены эти товары, а также габариты полок, размер и цвет обуви.

(!) В маркировке отдельных групп товаров могут быть использованы рисунки, пиктограммы, знаки. Как правило, они «международные».

* На маркировке игрушек должно находиться предупреждение о минимальном возрасте пользователя игрушки, а также другие предупреждения, которые необходимы во избежание различных рисков (например отсутствие мелких деталей, чтобы ребенок их не проглотил). Периодически европейская служба защиты прав потребителей отзывает ту или иную игрушку, которая может причинить вред малышам.

* Бытовая техника: на маркировке духовок, холодильников, стиральных машин и т. д. должна быть информация о степени энергоэффективности этих устройств. Класс энергоэффективности товара обозначается буквами от А (наиболее эффективные) до G (наименее эффективные).

* На маркировке текстильных изделий производитель обязан указывать информацию о составе волокна.

* На маркировке косметического средства должны быть указаны все ингредиенты, информация о сроке его использования, условиях применения и предупреждения.

* На маркировке товаров бытовой химии должен быть размещен символ, предупреждающий об опасности, а также информация об опасных химических или вызывающих аллергию ингредиентах, предписания для наиболее безопасного применения...

Перед покупкой

Что следует знать потребителю?

Ознакомившись с маркировкой, покупатель имеет право получить больше достоверной информации о любом товаре, а также потребовать дополнительную информацию на словах.

Согласно закону у покупателя есть право получить правила пользования для технически сложных товаров (например компьютер, смартфон, пылесос и т. п.) на государственном языке. Также в Латвии введено требование о предоставлении информации о товаре – только на языках стран ЕС.

Дополнительная информация должна прилагаться и для товаров, которые содержат опасные вещества, и также для тех, что требуют сборки.

(!) Перед покупкой и заказом товара лучше подготовиться и узнать о своих правах. А их несколько – главных.

1. Ознакомьтесь с информацией на маркировке товара - о его качестве, отсутствии вредного влияния, надежности и рисках, которые могут возникнуть при эксплуатации.

2. Если вы не понимаете информацию, указанную на маркировке, спрашивайте у торговца.

3. Не пропускайте информацию, указанную на маркировке, и инструкцию по применению, чтобы не купить товар другого качества или размера и состава, подвергнуть опасности свое здоровье.

4. Если вам кажется, что маркировка некорректна или не соответствует требованиям, информируйте Центр защиты прав потребителей (PTAC), а в случаях покупки косметических товаров и бытовой химии - Инспекцию здоровья...

Срок подачи претензий

В зависимости от даты покупки

Согласно Закону о защите прав потребителей, продавец обязан дать потребителю возможность перед покупкой получить полную информацию о товаре, осмотреть его, убедиться, что выбранный товар годен и соответствует желаниям потребителя. Тогда покупатель будет уверен, что совершает качественную покупку.

Бывает, что покупатель невнимательно изучил данные о товаре или, наоборот, забросал продавца вопросами, но все равно товар оказался не тот или с дефектом. Дома, распаковав коробку, например с кофемашиной, изучив инструкцию, покупатель обнаруживает несоответствие товара заявленным характеристикам на витрине магазина. Аппарат приготавливает меньше видов кофе, чем указано на аннотации к ценнику в магазине...

V Что делать?

Если товар не соответствует условиям договора (28-я статья закона) - плохое качество, обнаружился брак, то потребитель имеет право выдвинуть одно из нижеперечисленных требований в зависимости от срока, который прошел после покупки товара:

1. Если несоответствие условиям договора открылось в течение первых 6 месяцев с момента покупки товара, то потребитель имеет право требовать:

- снижения цены (о размере потребитель договаривается с продавцом), при этом товар остается у потребителя;

- бесплатного ремонта и оплаты ремонта, произведенного потребителем;

- обмена товара на такой же товар, соответствующий условиям договора, или равноценный товар;

- расторжения договора и возврата уплаченных за товар денег.

2. Если несоответствие условиям договора открылось после 6 месяцев с момента покупки товара, то потребитель имеет право требовать:

- бесплатного ремонта или оплаты ремонта, произведенного потребителем;

- обмена товара на такой же товар, соответствующий условиям договора, или равноценный товар.

(!) Потребитель имеет право в течение 2 лет с момента покупки товара или получения услуги выдвигать претензии производителю, продавцу или предоставляющему услуги лицу к качеству (соответствию) товара/услуги. Даже если в инструкции к товару написано: «Срок гарантии – 1 год», как у нас часто встречается в инструкции к бытовым товарам.

(!) Если в результате экспертизы будет установлено, что дефект товара или услуги малозначителен, то требовать расторжения договора и возврата денег нельзя...

Чек – важный документ

Сохраняйте, не выбрасывайте

Что коротко надо знать потребителю, чтобы уверенно совершать покупки? Вот основные постулаты потребителя.

1. Отношения между покупателем и продавцом регулируются договором.

2. Подтверждением сделки является чек или квитанция.

3. Договор можно заключить устно или по умолчанию.

4. Обязанность производителя, продавца и лица, предоставляющего услуги, - обеспечить соответствие товара и услуги условиям договора:

- у товара или услуги (или вещи, появившейся в процессе услуги) не должно быть дефектов;

- товар или услуга должны соответствовать оговоренным качествам или качествам, общепринятым для подобного товара, услуги или вещи;

- товар или услугу можно сразу использовать по назначению...

полезные координаты

V Телефон для консультаций Центра защиты прав потребителей – 65452554;

- адрес электронной почты центра - pasts@ptac.lv;

- домашняя страничка Центра защиты прав потребителей: www.ptac.gov.lv

- портал Центра информации европейских потребителей: www.ecclatvia.lv

о правах потребителей в Европейском союзе: www.pateretajiem.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА