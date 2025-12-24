Любовь зла: как ловкая невеста оставила семью деда без наследства

Жила себе семья и не тужила. Старшее поколение в свое время хорошо потрудилось, не только сохранив то, что осталось от предков, но и приумножив имущество путем экономии, трудолюбия и правильного понимания момента.

Поэтому Марина, внучка нынешнего главы семейства, спокойно растила сынишку, зная, что дед в ней души не чает и всегда поможет деньгами. Поэтому после рождения сына был изгнан бесполезный муж, который жил, рассчитывая на наследство ее деда.

Она всегда знала, что после деда (пусть живет долго-долго) ей с сыном достанутся и большая квартира в Риге на улице Бривибас, и раритетная машина «волга», стоявшая в гараже в полном порядке, и более новая «вольво», которую дед приобрел 10 лет назад и ездил на ней совсем немного. А также двухкомнатная квартира в Золитуде – кооперативная, которую он в свое время купил ее маме, но оставил на свое имя – чтобы не промотали, как он говорил. И, конечно, дача в Пумпури в Юрмале, которую они частично сдают летом.

Бабушка умерла давно, и дед жил один в большой квартире. Бывали у него и подруги – дамы примерно его возраста, невесты, как шутя называла их Марина, с которыми дед прогуливался в парке, ходил иногда в театр, катал на «вольво». Если бы Марина знала, какая невеста встретится любимому деду...

На горизонте - тучи

- Я живу в другом районе, в Пурвциемсе, тоже когда-то дед помог приобрести квартиру. Заезжаю к нему раз в месяц. Убирает у него соседка, он ей что-то платит, она приносит и продукты из магазина. Тема, мой сын, его правнук, бывает, и ночует у него, они друзья – старый и малый, - рассказала Марина. – От моей помощи он отказывается, говорит, чтобы я занималась своей жизнью...

Так как дед хорошо обеспечен и всю жизнь фактически содержал и свою дочь – маму Марины, помогал при случае знакомым и дальним родственникам, то он чувствовал себя эдаким удельным князьком-самодуром. Советов не слушал, помощь не принимал.

А потом вдруг попросил, чтобы правнук пока не приезжал: он, дескать, затеял ремонт в квартире. На звонки Марины отвечал коротко. Причина внезапного отчуждения вскоре выяснилась: у дедушки появилась новая подруга, причем она уже жила в его квартире.

Когда дед внезапно попал в больницу, Марина приехала его навестить и увидела, как из палаты выходит моложавая крашеная блондинка, явно следящая за своей внешностью и фигурой. С одной стороны, хорошо, что у деда есть интерес к противоположному полу, но ее смутило, что у той в руках была папка с бумагами. Не с рецептами же на лекарства.

Дед сказал, что он подписал доверенность, чтобы Светлана (блондинка) могла платить за его квартиру, электричество, налог на недвижимость, решать дела с домоуправлением, если они возникнут. «Я могла бы все это сделать», - робко заметила Марина. Но дед, как всегда, сказал, чтобы она лучше устраивала свою жизнь...

Через два месяца после возвращения из больницы дед умер. Марина организовала похороны, а потом, придя в себя, занялась наследством. Каково же было ее состояние, когда она узнала, что обе квартиры уже находятся в собственности последней подруги деда Светланы, и недвижимость занесена в Земельную книгу. Даже «вольво» прикарманила ловкая подружка. Марине осталась только раритетная «волга» - про нее корыстная дамочка, видно, просто не знала.

Более того, из квартиры деда пропали ценные вещи: картины, бабушкины ювелирные изделия, антиквариат. А потом новая хозяйка тихо поменяла замки в двух квартирах, а до дачи Марина не доехала – чтобы себе нервы не портить...

И среди юристов есть мошенники

Чтобы вернуть собственность семьи, Марина обратилась к юристу. Ее привлекла возможность первой бесплатной консультации. Да, деньгами теперь никто не поможет, и надо экономить. Юрист обещал за небольшие (по сравнению с остальными представителями этой профессии) деньги отстоять ее права на наследство в суде.

- Я уплатила 500 евро, еле собрала, я же привыкла, что дед даст, если что. А юрист... пропал. В офисе, где он принимал, сказали, что он арендовал помещение на месяц и не продлил аренду. Расписку я не брала – договорились, что оформим все после окончания процесса, и я ему тогда уплачу 1 400 евро, - рассказала Марина.

– Я посчитала такие условия справедливыми. У меня только его визитная карточка осталась...

Оказалось, что юрист работал под псевдонимом и взять с него нечего. Оправившись от шока, Марина обратилась к другому специалисту - по рекомендации знакомых. У деда были хорошие связи, и его знакомые сочувствовали обманутой девушке. Вздыхали: «Как это такой умный человек не распознал аферистку и оставил своих родных без гроша!» Кстати, накопления тоже были сняты со счета в несколько приемов незадолго до смерти пожилого человека.

Новый юрист сообщил, что квартиру можно попытаться вернуть. Хотя оказалось, что Светлана еще раньше по доверенности от имени деда продала квартиру сама себе - за 2 500 евро. Но в этой сделке можно найти зацепку, заверил юрист. А вот дачу в Юрмале, как оказалось, мошенница, видно, не успела оформить на себя, и тут ей следует быстрее вступить в права наследования, пока туда не добралась прыткая аферистка...

Есть дача, но есть и проблема

Марина обратилась к нотариусу с заявлением о вступлении в права наследования участка земли и дома в Пумпури в Юрмале. Но оказалось, что чуть ли не накануне бесстыжая блондинка уже заявила свои требования и на дачу – дед написал ей завещание сразу после больницы.

Нотариус показал Марине завещание. Подпись деда. Но не мог же он в здравом уме оставить семью без всего! Знакомые семьи потом рассказали Марине, что дачу он действительно завещал своей последней «невесте»: как он говорил, «за волнующие чувства», а вот все остальное – квартиры, деньги он полагал оставить Марине и ее сынишке как единственным наследникам. Не учел он, что мошенница воспользуется доверенностью в свою пользу...

Юрист посоветовал Марине сначала оспорить завещание на дачу. Если суд присудит ей и ее сыну хотя бы часть юрмальской недвижимости, то она сможет договориться с «невестой» и выкупить ее часть, пригрозив в противном случае достать ее дальнейшими судебными разбирательствами.

- Так цинично поступить может только человек, который профессионально этим занимается, у которого нет сердца и совести, - рассуждает Марина. - Она даже не разрешила забрать из квартиры деда памятные вещи о бабушке и моей маме. Не исключено, что на нее уже заводили какие-то уголовные дела...

Марина не собирается прощать «невесте» ее аферу, а друзья семьи обещали ее поддержать. Имущество деда должно достаться законным наследникам: любовь любовью, но не для чужих людей он берег то, что они наживали с покойной женой...

Будут бои на судебной арене

Юрист, в свою очередь, заверил Марину, что она с сыном может спокойно отдыхать на даче, пока суд не принял решение в пользу другого наследника.

- Внуки являются неотклоняемыми наследниками, и при условии, что в завещании не оговорена их обязательная доля наследства, они имеют право оспорить данное завещание, - советует юрист Александр ВОРОНОВ. – Следует оформить исковое заявление в суд с просьбой признать завещание недействительным - либо целиком, либо в какой-то его части...

А вот с квартирами дедушки дело обстоит сложнее. Коли присутствует договор купли-продажи, то оспорить его нет шансов, если он составлен по закону. Хотя в практике есть случаи, когда наследники возвращают и дважды-трижды проданные квартиры. Тут есть нюанс. По закону доверенное лицо не имеет права само себе продать имущество доверителя, если в документе не оговорено другое.

...Охотники до чужого добра не дремлют, и самая легкая добыча для них – пожилые, не всегда здоровые люди. Не отягощенные нормами морали, мошенники строят свое счастье на бедах, а то и в буквальном смысле на костях других. А после смерти близкого человека семья остается ни с чем и вынуждена годами судиться за свои права...

Вера СТЕПНОВА