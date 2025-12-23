Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Какой бюджет может принять сотня безработных в Сейме? Арманд Брокс (ВИДЕО)

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 09:43

Бизнесмен, ведущий подкаста «Virziens» и политик Арманд Брокс заявил, что, по его мнению, требование о том, что члены Сейма должны быть безработными, следует изменить, рассказывает nra.lv со ссылкой на интервью телеканалу «nra.lv TV sarunas».

По словам предпринимателя, это проблема, потому что в Латвии много профессионалов в своей области, и они могли бы несколько дней в неделю или вечеров посвящать себя благу страны. Это могло бы сработать, и был бы отбор. Это не обязательно должно быть бесплатно, но должна быть возможность поддерживать то, чем человек занимается. Потому что, если человек безработный, то он не имеет контакта с реальной экономикой, тогда как если он работает, то он в курсе происходящего, считает А. Брокс.

Если человек изолирован и работает только в Сейме несколько дней в неделю, то, по мнению А. Брокса, в настоящее время туда едут те, для кого важна там зарплата, а это, на его взгляд, «не самый лучший человек, которого мы хотели бы там видеть».

На вопрос о том, не может ли бизнесмен в таком случае лоббировать свои интересы, А. Брокс ответил, что было бы лучше, если бы у нас было сто способных и умных людей, умеющих лоббировать, «потому что тогда сколько он будет лоббировать?» Латвии нужно сто умных людей, и когда «сейчас сто безработных, и если они решат в государственном бюджете, что нужно занять два миллиарда, то они не понимают, как «собрать» бюджет, и это вполне логично», — сказал А. Брокс.

ФОТО скриншот видео телепрограммы

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

