Какой бюджет может принять сотня безработных в Сейме? Арманд Брокс (ВИДЕО)

По словам предпринимателя, это проблема, потому что в Латвии много профессионалов в своей области, и они могли бы несколько дней в неделю или вечеров посвящать себя благу страны. Это могло бы сработать, и был бы отбор. Это не обязательно должно быть бесплатно, но должна быть возможность поддерживать то, чем человек занимается. Потому что, если человек безработный, то он не имеет контакта с реальной экономикой, тогда как если он работает, то он в курсе происходящего, считает А. Брокс.

Если человек изолирован и работает только в Сейме несколько дней в неделю, то, по мнению А. Брокса, в настоящее время туда едут те, для кого важна там зарплата, а это, на его взгляд, «не самый лучший человек, которого мы хотели бы там видеть».

На вопрос о том, не может ли бизнесмен в таком случае лоббировать свои интересы, А. Брокс ответил, что было бы лучше, если бы у нас было сто способных и умных людей, умеющих лоббировать, «потому что тогда сколько он будет лоббировать?» Латвии нужно сто умных людей, и когда «сейчас сто безработных, и если они решат в государственном бюджете, что нужно занять два миллиарда, то они не понимают, как «собрать» бюджет, и это вполне логично», — сказал А. Брокс.

