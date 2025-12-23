Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью (1)

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 10:28

Дочь латышского летчика Герберта Цукурса, Долорес Риццотто, сообщает в своем Facebook, что ее брат Герберт Цукурс Янис-младший ушел из жизни, сообщает nra.lv.

«К любимому отцу и братьям улетел мой брат Герберт Цукурс Янис-младший», — пишет она.
Брат родился 2 октября 1942 года. Умер в Сан-Паулу, Бразилия.

«Помогал всем, кому мог. Так же, как его отец Герберт и дед Янис. Он страшно страдал от жестоких оскорблений своего отца, как и вся наша семья. Пусть ему будет легко в Бразилии, где никому не отказывают в месте для захоронения, как это было с его отцом», — пишет Долорес Риццотто.

...Напомним коротко историю Герберта Цукурса. Соответственно Википедии, до Второй мировой войны он был, что называется, любимцем нации, известным летчиком. В годы войны — член карательной команды В. Арайса, причастной к массовым убийствам евреев, гауптштурмфюрер СС. Несмотря на подозрения в причастности к военным преступлениям, судим не был. Был ликвидирован спецслужбами Израиля в Уругвае. Официально его вину доказать не удалось ввиду нехватки свидетелей на суде. 

 

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз
С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз (3)

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси
Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?
До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси (1)

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах (1)

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп» (1)

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете? (1)

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь! (1)

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты (1)

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов (1)

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

