«К любимому отцу и братьям улетел мой брат Герберт Цукурс Янис-младший», — пишет она.

Брат родился 2 октября 1942 года. Умер в Сан-Паулу, Бразилия.

«Помогал всем, кому мог. Так же, как его отец Герберт и дед Янис. Он страшно страдал от жестоких оскорблений своего отца, как и вся наша семья. Пусть ему будет легко в Бразилии, где никому не отказывают в месте для захоронения, как это было с его отцом», — пишет Долорес Риццотто.

...Напомним коротко историю Герберта Цукурса. Соответственно Википедии, до Второй мировой войны он был, что называется, любимцем нации, известным летчиком. В годы войны — член карательной команды В. Арайса, причастной к массовым убийствам евреев, гауптштурмфюрер СС. Несмотря на подозрения в причастности к военным преступлениям, судим не был. Был ликвидирован спецслужбами Израиля в Уругвае. Официально его вину доказать не удалось ввиду нехватки свидетелей на суде.