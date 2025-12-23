Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Пусть продаёт! Нет, надо лезть с налогами!» Паулс возмущен бюрократией (1)

23 декабря, 2025

«Что людям нужно? Должна быть работа и возможность хоть что-то заработать… Всё остальное потом само наладится…» — говорит выдающийся латвийский композитор Раймонд Паулс в специальной предновогодней беседе в программе TV24 «Nedēļa. Post scriptum». Маэстро возмущается бюрократией в стране и отсутствием ярких личностей в латвийской политике.

«Я был из рабочей семьи, отец работал на фабрике за небольшую зарплату…» — вспоминает Маэстро и добавляет, что знает, как много родителям пришлось трудиться, чтобы дать образование и ему, и сестре. «Что людям нужно? Должна быть работа и возможность что-то заработать… Всё остальное тогда урегулируется… Как только в семье появятся деньги, будут ходить и в театр, и в кино. Это ведь элементарно… Но именно в этом и заключается благосостояние! Почему люди уезжают за границу? Потому что там зарплаты в два-три раза выше!»

Делясь печальными размышлениями о благосостоянии в Латвии, композитор при этом сохраняет оптимизм и подчёркивает, что у латышей есть одно положительное качество характера — они умеют выживать в любых условиях. В качестве примера он приводит случай, когда его дочь Анете купила яблочное варенье, которое Маэстро очень понравилось. Оказалось, что его готовит какая-то женщина в Лимбажи.

«Там нарезанные яблоки — вместе с плодоножками и семечками. Она так здорово всё делает, что получается просто великолепное варенье! Я ничего настолько вкусного не ел! И разве с той тётушки, которая у дороги продаёт яблоки или вишню, нужно брать налоги? Пусть продаёт! Она этим живёт! Нет, им же надо ещё лезть к ней со своими налогами!» — говорит Маэстро, критикуя господствующую в Латвии бюрократическую систему, а также отсутствие личностей в латвийской политике.

«Чёрт побери! Ну посмотрите на тех, кто рвётся к должностям. Раньше мы их хотя бы знали. Министром культуры был либо архитектор, либо режиссёр, пусть даже какой-нибудь композитор, но у них хотя бы была связь с отраслью. Они хотя бы что-то понимали. А теперь у нас нет этих личностей… Личность должна быть у премьер-министра. Должна! Есть она? Откуда они вообще берутся — чёрт их знает…»

Важно

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа

Важно

Запретим! Браже внесла 14 российских спортсменов в черный список (1)

Важно

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Дед Мороз из Финляндии: 10 фактов о Йоулупукки, которые знают не все (1)

Всюду жизнь 19:46

Всюду жизнь 1 комментариев

В дни зимних праздников – самое время вспомнить героя, обитающего, буквально, по соседству. Финский Йоулупукки – не просто «местный Санта». Вот коротко и по делу.

Елку надо? Где бесплатно добыть лесную красавицу и не нарваться на штраф (1)

Новости Латвии 18:50

Новости Латвии 1 комментариев

В преддверии Нового года АО Latvijas valsts meži напоминает, что отправляться за праздничной елкой можно только в леса под его управлением, а во избежание ошибок и штрафов рекомендует воспользоваться специальной аппликацией в телефоне. 

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

На минувшей неделе интенсивность заболеваемости превысила максимальные показатели последних пяти сезонов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Грипп клинически подтвержден у 528 пациентов, а средняя интенсивность заболеваемости достигла 795 случаев на 100 000 жителей, что на 6,6% выше показателя предыдущей недели - 746 случаев на 100 000 жителей.

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts (1)

Важно 18:32

Важно 1 комментариев

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Гигантские скаты манты оказались «живыми автобусами» для рыб (1)

Животные 18:30

Животные 1 комментариев

Манты давно считаются одними из самых спокойных и впечатляющих обитателей океана. Огромные, медленно парящие в воде, они ежегодно привлекают тысячи туристов. Но учёные выяснили: манты — это не просто красивые гиганты. Они буквально поддерживают жизнь других видов.

Мессенджер WhatsApp подтвердил ограничение работы в России (1)

Мир 18:26

Мир 1 комментариев

Разработчики мессенджера WhatsApp подтвердили, что его работа в России подверглась ограничениям. "Ограничивая доступ к WhatsApp, российское правительство стремится лишить более 100 млн человек права на приватное общение прямо перед периодом праздников", - сказал представитель WhatsApp агентству Reuters во вторник, 23 декабря.

Грета Тунберг задержана на пропалестинской акции в Лондоне (1)

Мир 18:22

Мир 1 комментариев

Протестная группа "Заключенные за Палестину" поделилась видео, на котором активистка Грета Тунберг держит плакат в поддержку запрещенной в Великобритании организации Palestine Action. Она была задержана.

