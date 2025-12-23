«Я был из рабочей семьи, отец работал на фабрике за небольшую зарплату…» — вспоминает Маэстро и добавляет, что знает, как много родителям пришлось трудиться, чтобы дать образование и ему, и сестре. «Что людям нужно? Должна быть работа и возможность что-то заработать… Всё остальное тогда урегулируется… Как только в семье появятся деньги, будут ходить и в театр, и в кино. Это ведь элементарно… Но именно в этом и заключается благосостояние! Почему люди уезжают за границу? Потому что там зарплаты в два-три раза выше!»

Делясь печальными размышлениями о благосостоянии в Латвии, композитор при этом сохраняет оптимизм и подчёркивает, что у латышей есть одно положительное качество характера — они умеют выживать в любых условиях. В качестве примера он приводит случай, когда его дочь Анете купила яблочное варенье, которое Маэстро очень понравилось. Оказалось, что его готовит какая-то женщина в Лимбажи.

«Там нарезанные яблоки — вместе с плодоножками и семечками. Она так здорово всё делает, что получается просто великолепное варенье! Я ничего настолько вкусного не ел! И разве с той тётушки, которая у дороги продаёт яблоки или вишню, нужно брать налоги? Пусть продаёт! Она этим живёт! Нет, им же надо ещё лезть к ней со своими налогами!» — говорит Маэстро, критикуя господствующую в Латвии бюрократическую систему, а также отсутствие личностей в латвийской политике.

«Чёрт побери! Ну посмотрите на тех, кто рвётся к должностям. Раньше мы их хотя бы знали. Министром культуры был либо архитектор, либо режиссёр, пусть даже какой-нибудь композитор, но у них хотя бы была связь с отраслью. Они хотя бы что-то понимали. А теперь у нас нет этих личностей… Личность должна быть у премьер-министра. Должна! Есть она? Откуда они вообще берутся — чёрт их знает…»