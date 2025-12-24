А 1-го января многие магазины вообще не работают: праздничное расписание

Магазины и пункты оказания услуг в торговых центрах "Akropole Alfa" и "Akropole Rīga" 24 декабря будут работать с 10:00 до 20:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, а 31 декабря - с от 10:00 до 20:00. В четверг, 1 января, торговые центры будут частично закрыты - в них будут работать только магазины отдельных категорий и точки оказания услуг.

Магазин "Rimi", расположенный в "Akropole Alfa", 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 21:00.

Магазин "Maxima XXX" в "Akropole Rīga" 24 и 31 декабря будет работать с 8:00 до 21:00, 25 декабря - с 10:00 до 23:00, 26 декабря - с 8:00 до 23:00, а 1 января магазин будет закрыт.

Время работы ТЦ "Origo" 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 10:00 до 20:00, 26 декабря торговый центр будет работать в обычном режиме с 10:00 до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 20:00, а 1 января "Origo" будет частично закрыт - будут работать только магазины отдельных категорий и поставщики услуг.

В том числе находящийся в "Origo" гипермаркет "Rimi" 24 декабря будет работать с 7:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 7:00 до 24:00, 31 декабря - с 7:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 22:00.

Информационный центр с 24 декабря по 26 декабря, а также 31 декабря будет обслуживать посетителей с 10:00 до 19:00, а 1 января 2026 года будет закрыт.

Торговый центр "Spice" и "Spice Home" 24 декабря будут работать с 10:00 до 18:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00, а 31 декабря - с 10:00 до 18:00. 1 января торговый центр будет закрыт.

Время работы "Rimi" в ТЦ "Spice" 24 декабря будет с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 21:00.

Время работы ТЦ "Domina Shopping" 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 12:00 до 19:00, 26 декабря без изменений - с 10:00 до 21:00, а 31 декабря - с 10:00 до 19:00. 1 января торговый центр будет закрыт.

Расположенный в этом торговом центре гипермаркет "Maxima XXX" 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 20:00, а 1 января магазин будет закрыт.

Время работы "Galerija Centrs" 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 11:00 до 20:00, 26 декабря - с 11:00 до 20:00, а 31 декабря - с 10:00 до 19:00. 1 января торговый центр будет закрыт.

"Rimi", расположенный в ТЦ "Galerija Centrs", 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 20:00.

Время работы отдела косметики, моды и товаров для дома универмага "Stockmann" 24 декабря будет с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов будет работать с 9:00 до 21:00. 25 декабря ТЦ будет работать с 11:00 до 20:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00. 31 декабря отдел косметики, моды и товаров для дома будет работать с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов - с 9:00 до 20:00. 1 января магазин будет закрыт.

Время работы "Rīga Plaza" 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 19:00, а 1 января торговый центр будет закрыт.

"Maxima XXX", которая находится в "Rīga Plaza", 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 11:00 до 22:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 20:00, а 1 января магазин будет закрыт.