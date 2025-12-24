Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А 1-го января многие магазины вообще не работают: праздничное расписание

24 декабря, 2025

0 комментариев

Крупнейшие торговые центры в Риге в рождественские праздники будут работать в сокращенном режиме, а 1 января в основном будут закрыты, выяснило агентство ЛЕТА.

Магазины и пункты оказания услуг в торговых центрах "Akropole Alfa" и "Akropole Rīga" 24 декабря будут работать с 10:00 до 20:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, а 31 декабря - с от 10:00 до 20:00. В четверг, 1 января, торговые центры будут частично закрыты - в них будут работать только магазины отдельных категорий и точки оказания услуг.

Магазин "Rimi", расположенный в "Akropole Alfa", 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 21:00.

Магазин "Maxima XXX" в "Akropole Rīga" 24 и 31 декабря будет работать с 8:00 до 21:00, 25 декабря - с 10:00 до 23:00, 26 декабря - с 8:00 до 23:00, а 1 января магазин будет закрыт.

Время работы ТЦ "Origo" 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 10:00 до 20:00, 26 декабря торговый центр будет работать в обычном режиме с 10:00 до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 20:00, а 1 января "Origo" будет частично закрыт - будут работать только магазины отдельных категорий и поставщики услуг.

В том числе находящийся в "Origo" гипермаркет "Rimi" 24 декабря будет работать с 7:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 7:00 до 24:00, 31 декабря - с 7:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 22:00.

Информационный центр с 24 декабря по 26 декабря, а также 31 декабря будет обслуживать посетителей с 10:00 до 19:00, а 1 января 2026 года будет закрыт.

Торговый центр "Spice" и "Spice Home" 24 декабря будут работать с 10:00 до 18:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00, а 31 декабря - с 10:00 до 18:00. 1 января торговый центр будет закрыт.

Время работы "Rimi" в ТЦ "Spice" 24 декабря будет с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 21:00.

Время работы ТЦ "Domina Shopping" 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 12:00 до 19:00, 26 декабря без изменений - с 10:00 до 21:00, а 31 декабря - с 10:00 до 19:00. 1 января торговый центр будет закрыт.

Расположенный в этом торговом центре гипермаркет "Maxima XXX" 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 20:00, а 1 января магазин будет закрыт.

Время работы "Galerija Centrs" 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 11:00 до 20:00, 26 декабря - с 11:00 до 20:00, а 31 декабря - с 10:00 до 19:00. 1 января торговый центр будет закрыт.

"Rimi", расположенный в ТЦ "Galerija Centrs", 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 10:00 до 21:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 21:00, а 1 января - с 11:00 до 20:00.

Время работы отдела косметики, моды и товаров для дома универмага "Stockmann" 24 декабря будет с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов будет работать с 9:00 до 21:00. 25 декабря ТЦ будет работать с 11:00 до 20:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00. 31 декабря отдел косметики, моды и товаров для дома будет работать с 10:00 до 20:00, а отдел деликатесов - с 9:00 до 20:00. 1 января магазин будет закрыт.

Время работы "Rīga Plaza" 24 декабря будет с 10:00 до 19:00, 25 декабря - с 12:00 до 21:00, 26 декабря - с 10:00 до 21:00, 31 декабря - с 10:00 до 19:00, а 1 января торговый центр будет закрыт.

"Maxima XXX", которая находится в "Rīga Plaza", 24 декабря будет работать с 8:00 до 20:00, 25 декабря - с 11:00 до 22:00, 26 декабря - с 8:00 до 22:00, 31 декабря - с 8:00 до 20:00, а 1 января магазин будет закрыт.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Это XXI век? Это западная цивилизация?» Писатель обрушился на отношение Латвии к пожилым людям
Важно

«Это XXI век? Это западная цивилизация?» Писатель обрушился на отношение Латвии к пожилым людям

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей
Важно

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей (2)

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО)
Важно

Кто так паркуется! Машина спецслужб застряла во дворах Иманты (ФОТО) (1)

Полмиллиона на премии и доплаты: чиновники Рижской думы заслужили?

16:17

0 комментариев

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

В последние месяцы года центральная администрация Рижского самоуправления выплатила почти полмиллиона евро в виде доплат и премий, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Читать
Обойти Словакию и Венгрию: ЕС хочет покончить с эрой национального вето

15:55

0 комментариев

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Брюссель выдвинул множество законодательных предложений, чтобы преодолеть постоянное сопротивление Венгрии и Словакии инициативам большинства. Эксперты говорят, что эта стратегия политически и юридически рискованна.

Читать

Снег, переходящий в дождь: прогноз на завтра

15:45

0 комментариев

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Завтра, в первый день католического Рождества, не ожидается характерной для зимы погоды, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Бог все может изменить к лучшему: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с Рождеством

15:42

0 комментариев

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Премьер-министр Эвика Силиня и президент Латвии Эдгар Ринкевич в рождественские праздники желают жителям встретиться с друзьями и сохранить сердечное тепло.

Читать

Отмена налога на эксплуатацию транспортных средств для частников: последует ли Латвия примеру соседей?

15:00

0 комментариев

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей с призывом отменить налог на эксплуатацию транспортных средств для частных лиц.

Читать

Сохранить Латвийское радио-4 на русском языке: начат сбор подписей

14:53

0 комментариев

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

С 1 января 2026 года будет прекращено FM-вещание Латвийского радио-4 на русском языке. Содержание общественных медиа останется только в цифровом формате на портале LSM. На платформе Manabalss.lv начат сбор подписей под инициативой восстановить вещание радио. В случае, если под инициативой будет собрано минимум 10 000 подписей, Сейм будет должен хотя бы рассмотреть прошение жителей, сообщает Rus.Delfi.lv.

Читать

«Подавляли взгляды своих оппонентов»: США ввели санкции против чиновников ЕС за «борьбу с дезинформацией»

14:30

0 комментариев

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

Государственный департамент США резко усилил противодействие европейским нормативным актам, которые регулируют деятельность технологических гигантов в ЕС. Под визовые ограничения попали пять человек, чья деятельность, по мнению Вашингтона, угрожает свободе слова и интересам союзников Трампа, в частности миллиардера Илона Маска, пишет "Украинская правда".

Читать