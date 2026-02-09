Жить вечно любой ценой? Новая мания заставляет людей плакать из-за хлеба и бояться кусочка торта

Один мужчина годами пытался контролировать буквально всё. Он заранее изучал меню ресторанов, считал калории, тренировался два раза в день без выходных и проверял давление, пульс и уровень сахара по несколько раз за сутки.

Однажды в ресторане ему принесли хлеб с хумусом вместо заказанных овощей. В этот момент он сорвался: началась паника, слёзы и дрожь. Позже он признался — давление, которое он создавал сам себе, стало невыносимым.

Ради «идеального здоровья» он регулярно делал витаминные капельницы, кислородные процедуры и сдавал десятки анализов крови. На всё ушло около 10 тысяч долларов. Расписание дня напоминало военную дисциплину: подъём в четыре утра, тренировки, строго расписанное питание и сон по часам.

Похожая история произошла с молодым мужчиной, который мог неделями решать — можно ли ему выпить один бокал пива или съесть кусок праздничного торта. Если он всё-таки позволял себе слабость, потом испытывал чувство вины целую неделю.

Он принимал множество добавок, тренировался пять раз в неделю и спал почти по десять часов. Однажды он провёл весь день, пытаясь снизить показатели давления, которые показались ему опасными.

Интерес к продлению жизни за последние годы резко вырос. Появились клиники и процедуры, обещающие замедлить старение. Люди всё чаще следят за десятками показателей организма и покупают устройства, которые отслеживают сон, пульс и активность круглосуточно.

Индустрия борьбы со старением оценивается в десятки миллиардов долларов и продолжает расти. Некоторые готовы тратить огромные суммы на анализы, процедуры и специальные программы.

Однако попытка контролировать организм до мельчайших деталей нередко приводит к обратному эффекту — тревоге, страху и социальной изоляции. У многих исчезают встречи с друзьями, спонтанные поездки и обычные радости жизни.

Некоторые признаются, что страх смерти становится настолько сильным, что превращает заботу о здоровье в постоянное напряжение. В итоге жизнь начинает строиться вокруг цифр, графиков и расписаний.

Со временем многие пытаются вернуться к более спокойному ритму: меньше следят за показателями, отказываются от строгих ограничений и заново учатся слушать собственные ощущения.