Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения (NA) на решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которым партии было предписано вернуть в государственный бюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, а также приостановлена выплата бюджетного финансирования сроком на один год.

NA уже обжаловала решение в Верховном суде, которому предстоит решить вопрос о возбуждении кассационного производства. Ранее иск партии был отклонен и Административным районным судом, однако NA обжаловала это решение, в связи с чем дело рассматривалось в окружном суде.

Как сообщалось ранее, 28 мая 2024 года KNAB обязал NA вернуть в государственный бюджет 210 673 евро. Такое решение было принято потому, что в 2022 году партия израсходовала на коммуникацию с обществом и политическую агитацию средства государственного бюджета в размере 554 627 евро, тем самым превысив на 210 673 евро процентный лимит, установленный для одной из трех целей, предусмотренных законом о финансировании политических организаций (партий).

В свою очередь 11 июня KNAB принял решение приостановить выплату государственного бюджетного финансирования партии сроком на один год. В июле 2024 года KNAB не перечислил NA 376 003 евро. Подача жалобы не приостанавливает действие решения, принятого KNAB.

Журнал Ir ранее сообщал, что партии вправе использовать государственное финансирование только на три цели: содержание офисов, содержательную деятельность партии и политическую агитацию или коммуникацию с обществом. При этом ни на одну из этих групп расходов нельзя тратить более 60% от объема государственного финансирования.

Именно этот лимит NA и превысила, потратив в 2022 году на предвыборную агитацию почти 555 000 евро, тогда как допустимый предел составлял 344 000 евро. В общей сложности в тот год NA получила из государственного бюджета 573 000 евро, однако израсходовала значительно больше, поскольку у партии оставались средства с предыдущего года в размере еще 183 000 евро. Выделенное государственное финансирование партии вправе использовать в течение трех лет после получения, в противном случае средства подлежат возврату, писал журнал.

Изначально NA также был назначен административный штраф в размере 7000 евро, однако партия его обжаловала, и руководитель KNAB отменил это решение, поскольку истек срок давности для начала административного процесса, отмечалось в публикации Ir.

Депутат Сейма Янис Грасбергс (NA) ранее подчеркивал агентству LETA, что партия не согласна с интерпретацией KNAB, поскольку ни по одной из групп расходов не было потрачено более 60% от объема государственного финансирования, выделенного партии.