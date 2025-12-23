Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

Проштрафились: Нацобъединение должно вернуть в казну сотни тысяч евро

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 17:06

Важно 0 комментариев

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения на решение KNAB о возврате 210 тысяч евро и годовой приостановке финансирования, сообщает LETA.

Административный окружной суд отклонил жалобу Национального объединения (NA) на решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которым партии было предписано вернуть в государственный бюджет незаконно использованные средства в размере 210 673 евро, а также приостановлена выплата бюджетного финансирования сроком на один год.

NA уже обжаловала решение в Верховном суде, которому предстоит решить вопрос о возбуждении кассационного производства. Ранее иск партии был отклонен и Административным районным судом, однако NA обжаловала это решение, в связи с чем дело рассматривалось в окружном суде.

Как сообщалось ранее, 28 мая 2024 года KNAB обязал NA вернуть в государственный бюджет 210 673 евро. Такое решение было принято потому, что в 2022 году партия израсходовала на коммуникацию с обществом и политическую агитацию средства государственного бюджета в размере 554 627 евро, тем самым превысив на 210 673 евро процентный лимит, установленный для одной из трех целей, предусмотренных законом о финансировании политических организаций (партий).

В свою очередь 11 июня KNAB принял решение приостановить выплату государственного бюджетного финансирования партии сроком на один год. В июле 2024 года KNAB не перечислил NA 376 003 евро. Подача жалобы не приостанавливает действие решения, принятого KNAB.

Журнал Ir ранее сообщал, что партии вправе использовать государственное финансирование только на три цели: содержание офисов, содержательную деятельность партии и политическую агитацию или коммуникацию с обществом. При этом ни на одну из этих групп расходов нельзя тратить более 60% от объема государственного финансирования.

Именно этот лимит NA и превысила, потратив в 2022 году на предвыборную агитацию почти 555 000 евро, тогда как допустимый предел составлял 344 000 евро. В общей сложности в тот год NA получила из государственного бюджета 573 000 евро, однако израсходовала значительно больше, поскольку у партии оставались средства с предыдущего года в размере еще 183 000 евро. Выделенное государственное финансирование партии вправе использовать в течение трех лет после получения, в противном случае средства подлежат возврату, писал журнал.

Изначально NA также был назначен административный штраф в размере 7000 евро, однако партия его обжаловала, и руководитель KNAB отменил это решение, поскольку истек срок давности для начала административного процесса, отмечалось в публикации Ir.

Депутат Сейма Янис Грасбергс (NA) ранее подчеркивал агентству LETA, что партия не согласна с интерпретацией KNAB, поскольку ни по одной из групп расходов не было потрачено более 60% от объема государственного финансирования, выделенного партии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Запретим! Браже внесла 14 российских спортсменов в черный список
Важно

Запретим! Браже внесла 14 российских спортсменов в черный список (1)

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
Важно

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?
Важно

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Осквернение памятника «лесному брату»: суд приговорил трех эстонцев

Мир 17:34

Мир 0 комментариев

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Литовский суд во вторник приговорил трех выходцев из Эстонии, граждан России и Эстонии, к тюремному заключению за осквернение памятника известному «лесному брату» в городке Меркине и за деятельность против Литвы в интересах России, пишет Postimees.

Читать
Загрузка

Новый учебный год! Известно, когда у детей начнутся каникулы

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Вступили в силу правила Кабинета министров, устанавливающие даты начала и окончания 2026/2027 учебного года, а также периоды школьных каникул. При разработке данных правил учитывались положения Закона об общем образовании, согласно которым продолжительность учебного года составляет:

Читать

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз

Выбор редакции 17:04

Выбор редакции 0 комментариев

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

Согласно последним прогнозам погоды, в Латвии в этом году может начаться длительный период холодной погоды.

Читать

США запретили новые китайские дроны из-за угроз безопасности

Мир 16:58

Мир 0 комментариев

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

В понедельник Федеральная комиссия по связи США (FCC) заявила, что введёт запрет на новые дроны иностранного производства, что фактически выведет с рынка США китайские аппараты, в том числе DJI и Autel.

Читать

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Важно 16:42

Важно 0 комментариев

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

Читать

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Важно 16:31

Важно 0 комментариев

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

В связи с выявлением опасного технического состояния перекрытий здания стационара Бауской больницы принято решение немедленно закрыть отделение терапии и ухода и перевести часть пациентов в другие лечебные учреждения.

Читать