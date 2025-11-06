Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Теперь больше играем в карты»: младшеклассники нашли замену телефонам

Редакция PRESS 6 ноября, 2025 11:28

Латышские СМИ 0 комментариев

"Мне не нравится, но я уже привык", - говорит четвероклассник Райво из Яунмарупе. Как и все учащиеся первых шести классов, он больше не может пользоваться мобильным телефоном и другими гаджетами на территории школы, пишет издание Ir. Хотя иногда хочется поиграть, мальчик особо не переживает. "Мы теперь больше играем в карты и другие игры", - рассказывает он.

В октябре прошлого года Сейм внес поправки в закон об образовании, запретив учащимся 1-6-х классов пользоваться в школе телефонами, за исключением целей обучения. В законе не установлен конкретный способ, как ограничить использование телефонов - каждая школа разрабатывает свои правила. В Минобразования сообщили, что за это время сформировались три основных подхода: дети держат телефоны в рюкзаках или шкафчиках, телефоны хранятся в классе в одном месте или же их сдают на хранение в специальное место.

Журнал "Ir" опросил представителей десяти крупнейших школ Латвии, как у них прошло введение запрета и как изменилась жизнь школьников. Руководство школ отмечает, что дети привыкли к правилам.

"Все просто приняли это как факт. Шестиклассники ждут, когда станут семиклассниками, и надеются, что запрет не продлят до 12-го класса", - говорит директор 45-й Рижской средней школы Байба Неймане. Дети добросовестно соблюдают запрет и следят, чтобы его соблюдали другие. В целом и родители, и учителя поддерживают ограничения.

Директор школы отмечает, что в начале учебного года увеличилось число конфликтных ситуаций, потому что дети "пытались понять, как теперь общаться друг с другом на переменах". Учащиеся теперь также сами организуют свое свободное время - играют в настольные игры, читают книги, общаются, рассказывает директор Бабитской средней школы Александр Ланге. 

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС
В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

В Украине выведены из строя все государственные ТЭС

Важно 0 комментариев

В результате самой масштабной за все время войны атаки российской армии на объекты энергосистемы Украины были полностью выведены из строя все теплоэлектростанции, принадлежащие государственной компании «Центрэнерго». Соответствующее заявление распространила пресс-служба предприятия в официальном аккаунте Facebook. «Невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов, которые по несколько штук в минуту били по тем же станциям, что мы восстановили после сокрушительной атаки 2024 года», — цитирует The Moscow Times заявление компании.

Читать
Загрузка

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать