За месяц цены на электричество неприлично выросли: солнца стало меньше

Рост цен в странах Балтии в основном был обусловлен сезонными изменениями — с наступлением осени сократилось производство электроэнергии солнечными электростанциями.

AST также отмечает, что в Эстонии повышение цен было менее значительным, поскольку ремонтные работы на линиях электропередачи ограничили экспорт более дешёвой электроэнергии в Латвию. В результате в часы пикового потребления рынки Латвии и Литвы стали больше зависеть от более дорогих источников выработки, тогда как в Эстонии в эти часы потребление частично покрывалось импортом дешёвой электроэнергии из Финляндии.

В октябре импорт электроэнергии в страны Балтии продолжил расти — увеличение составило 12,6% по сравнению с сентябрём. Наибольший рост показал импорт из Финляндии — на 37,8%, импорт из Польши увеличился на 19%, тогда как поставки из Швеции сократились на 19%.

AST подчёркивает, что изменения цен на электроэнергию напрямую влияют только на тех потребителей, которые выбрали торговые продукты, привязанные к биржевым ценам.

AST — независимый оператор системы передачи электроэнергии Латвии, принадлежащий государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг Nasdaq Riga. Кроме того, AST является крупнейшим акционером единого оператора системы передачи и хранения природного газа “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”), владея 68,46% акций этой компании.