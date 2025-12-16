Полковник Раймонд Рубловскис: запасайтесь антидепрессантами — лучше уже не будет

Многие в Латвии считают, что нужно просто продержаться до осени, потом пройдут президентские выборы в Конгресс США, и тогда всё встанет на свои места, потому что Дональд Трамп проиграет выборы осенью 2028 года. По мнению Р. Рубловскиса, тогда сложная идеология ожидается как минимум 12 лет, потому что тогда всё должно быть разрушено — «глубинное государство» в Америке, либералы в Европе и глобалисты повсюду.

Европейские вооруженные силы невелики, и у них нет того главного, за что борется Хегсет (министр обороны США Пит Хегсет) в Америке, — у них нет солдатского менталитета. Они давно не участвовали в войнах, а были только в миротворческих миссиях, где существует толстый свод правил, где нужно постоянно следить за тем, чтобы никого не ранить, не попасть в кого-нибудь случайно, — сказал Р. Рубловскис, добавив, что это не задача солдат.

По мнению Р. Рубловскиса, у солдата две задачи: уничтожить как можно больше врагов и разрушить как можно больше инфраструктуры; для победы в войне это единственное, что от них требуется. По его мнению, как только предлагаются «модные» курсы, курсы по инклюзивности, критическая история и т. д., армия деморализуется.

Сейчас в Европе говорят о невосполнимых жертвах украинской войны, но истинное число жертв этой войны, подобной Второй мировой, мы узнаем только через 50 лет, убежден Р. Рубловскис. В настоящее время обе стороны, участвующие в войне, говорят о миллионе человек с украинской стороны и миллионе с российской. Эксперт сомневается, что общество какой-либо современной европейской страны сможет смириться даже с парой тысяч погибших или раненых. А если существованию какой-либо страны ничего не угрожает, зачем ей отправлять своих людей на украинскую войну?

«У Макронов, Тусков, Сикорских, фон дер Лейенов будет экзистенциальное обоснование — их позициям, их собственным интересам. У тех, у кого не будет экзистенциального обоснования — это все партии, которые будет поддерживать Дональд Трамп, — для них это действительно не будет экзистенциальным. Но для всех тех, кто распространяет эту идеологию в Европе — да, для них…», — сказал Р. Рубловскис.

Ситуация в Украине закончится соглашением, которое не будет выгодно этой стране, считает Р. Рубловскис, потому что, похоже, Трамп сейчас не собирается идти на какие-либо уступки Европе. И Трамп может просто, как недавно сказал его сын на конференции в Дохе: вы сейчас за всё платите, мы не будем давать вам оружие, хотите помочь украинцам воевать — помогайте, это ваше дело, мы туда не вмешиваемся.

«Он [Трамп] очень четко заявил, что Украина без поддержки США, и мы все это прекрасно знаем, проиграет эту войну следующей весной. У них уже нет денег, вопрос в том, как финансировать украинские вооруженные силы и Украину как государство», — пессимистичный прогноз относительно войны на Украине высказал Р. Рубловскис.

