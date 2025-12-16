Лютые морозы ещё впереди: синоптики предсказывают нам аномальные холода

Как прогнозируют синоптики Дрезденского университета, этот сценарий в настоящее время считается наиболее вероятным из-за ослабления полярного вихря — идентичная аномалия наблюдалась перед наступлением « зимы века » в прошлом столетии.

Эти условия указывают на наличие стабильной области высокого давления над Центральной Европой, что приводит к спокойной погоде днем ​​и сильным морозам и туману ночью.

Стоит отметить, что эти изменения являются частью глобального цикла Эль-Ниньо — Южного колебания. Он постоянно меняется, чередуя фазы Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

В первом сценарии воды Тихого океана теплее обычного, что приносит тепло в Европу. Во втором сценарии они холоднее, что приводит к более суровым условиям на континенте.