В болдерайской многоэтажке прогремели 3 взрыва: подробности от соседей

16 декабря, 2025 17:41

В субботу, 13 декабря, крупный пожар уничтожил квартиру на третьем этаже в аллее Бируты Баумане в Болдерае. Хозяина квартиры в это время не было дома, поэтому о происшествии всей округе стало известно только тогда, когда взорвалось окно на лоджии. Программа «Дегпункта» отправилась туда, чтобы объяснить причины аварии.

Вот уже третий день вокруг многоквартирного дома валяются обгоревшие предметы мебели и обломки, которые пожарные выбросили из квартиры на третьем этаже. Часть вещей застряла в ветках кустов. Лоджия сгоревшей квартиры обтянута полиэтиленовой пленкой. На лужайке также видны обломки окон. Сосед говорит, что они вылетели из лоджии вместе со всеми рамами.

Нина живет этажом ниже – под сгоревшей квартирой. Она рассказывает: «Я сидела в большой комнате. И вдруг, знаете, раздался взрыв. Я посмотрела, оконная рама вылетела. Взрыв был мощный. От чего — я не знаю. Я быстро подбежала, посмотрела, вещи выбросило наружу. Потом был второй взрыв, тоже сильный. Мы с мужем оделись. Знаете, даже дом затрясся. Пока мы спускались вниз, был еще один, меньший взрыв».

В ожидании спасателей во дворе дома появлялось все больше и больше людей, но хозяина квартиры среди них не было видно. Соседка сообщила ему об ужасном происшествии. «Они ушли по делам. Позвонили им и сказали, что все плохо. Они тут же вернулись», — рассказывает соседка, убирающая лестничную клетку.

Хозяин дома прибыл вместе со спасателями и с трудом сумел открыть дверь квартиры. Судя по следам пожара, которые видны как на лестничной клетке, так и под балконом, можно сделать вывод, что в квартире сгорело всё. К счастью, это было не постоянное место жительства этого человека. Нина рассказывает, что хозяин купил квартиру два года назад и не жил там постоянно, а приходил по пятницам и субботам делать ремонт.

«Может быть, там был ацетон, он делал ремонт. Он сказал, что там краска, но его телевизор стоял точно так же, как и наш, и он ещё и телефон оставил заряжаться», — говорит соседка.

Примерно два часа пожарные боролись с пламенем, и жильцы дома не могли вернуться в свои квартиры. Тем временем вода из горящей квартиры просачивалась сквозь стены и потолок, постепенно заполняя квартиру Нины.

Она говорит: «Приезжала полиция, они всех допросили, они вошли, и уровень воды был пять сантиметров. Вода очень сильно текла здесь, здесь, смотрите! У нас здесь был ковер, он весь мокрый, я даже не знаю, что с ним делать. Выбросить или что? Он очень тяжелый. Вода растекалась по обоям».

Несмотря на поврежденные стены и потолок, женщина благодарна, что никто не пострадал в результате несчастного случая и что пламя не распространилось за пределы горящей квартиры. Страховая компания позаботится о ремонте квартиры. Однако соседу сверху придется начинать весь ремонт квартиры заново.

Комментарии (0)
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

