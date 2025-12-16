В болдерайской многоэтажке прогремели 3 взрыва: подробности от соседей

Вот уже третий день вокруг многоквартирного дома валяются обгоревшие предметы мебели и обломки, которые пожарные выбросили из квартиры на третьем этаже. Часть вещей застряла в ветках кустов. Лоджия сгоревшей квартиры обтянута полиэтиленовой пленкой. На лужайке также видны обломки окон. Сосед говорит, что они вылетели из лоджии вместе со всеми рамами.

Нина живет этажом ниже – под сгоревшей квартирой. Она рассказывает: «Я сидела в большой комнате. И вдруг, знаете, раздался взрыв. Я посмотрела, оконная рама вылетела. Взрыв был мощный. От чего — я не знаю. Я быстро подбежала, посмотрела, вещи выбросило наружу. Потом был второй взрыв, тоже сильный. Мы с мужем оделись. Знаете, даже дом затрясся. Пока мы спускались вниз, был еще один, меньший взрыв».

В ожидании спасателей во дворе дома появлялось все больше и больше людей, но хозяина квартиры среди них не было видно. Соседка сообщила ему об ужасном происшествии. «Они ушли по делам. Позвонили им и сказали, что все плохо. Они тут же вернулись», — рассказывает соседка, убирающая лестничную клетку.

Хозяин дома прибыл вместе со спасателями и с трудом сумел открыть дверь квартиры. Судя по следам пожара, которые видны как на лестничной клетке, так и под балконом, можно сделать вывод, что в квартире сгорело всё. К счастью, это было не постоянное место жительства этого человека. Нина рассказывает, что хозяин купил квартиру два года назад и не жил там постоянно, а приходил по пятницам и субботам делать ремонт.

«Может быть, там был ацетон, он делал ремонт. Он сказал, что там краска, но его телевизор стоял точно так же, как и наш, и он ещё и телефон оставил заряжаться», — говорит соседка.

Примерно два часа пожарные боролись с пламенем, и жильцы дома не могли вернуться в свои квартиры. Тем временем вода из горящей квартиры просачивалась сквозь стены и потолок, постепенно заполняя квартиру Нины.

Она говорит: «Приезжала полиция, они всех допросили, они вошли, и уровень воды был пять сантиметров. Вода очень сильно текла здесь, здесь, смотрите! У нас здесь был ковер, он весь мокрый, я даже не знаю, что с ним делать. Выбросить или что? Он очень тяжелый. Вода растекалась по обоям».

Несмотря на поврежденные стены и потолок, женщина благодарна, что никто не пострадал в результате несчастного случая и что пламя не распространилось за пределы горящей квартиры. Страховая компания позаботится о ремонте квартиры. Однако соседу сверху придется начинать весь ремонт квартиры заново.

