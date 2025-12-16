Дорого — но вкусно? Что нам продают под видом сыра

По словам нашей собеседницы, несмотря на то что цена на сыр растет, латвийцы по-прежнему его хорошо покупают. Так, если в начале 2000-х годов каждый житель страны в среднем съедал 6,8 килограмма сыра, то по данным прошлого года – 24 килограмма. Хотя до этого несколько лет кривая стояла на месте – 18 кг. Что ж, вот нам лишняя иллюстрация, что в Латвии сыр любят. Вот только качество его не всегда на уровне.

Ванда ДАВИДАНОВА защищает отечественного производителя. Мол, наши перестали выпускать сырные изделия потому, что посчитали «ниже своего достоинства» использовать в составе продукта растительные жиры. Правда, растительные жиры все еще встречаются на торговых полках Латвии – и на рынках, и в сетях. По словам главы сырного клуба, этим иногда грешат зарубежные производители Германии, Литвы, Украины.

- Покупателям следует внимательно читать состав такого изделия, - советует главный рулевой по латвийским сырам. – И если там есть растительный жир – это должно стать красным сигналом «светофора»: стоп, не брать!

Впрочем, согласна наша собеседница, состав на упаковке часто пишут такими буковками, что без лупы не разглядеть. Тогда есть другая возможность распознать такой продукт – на нем нет слова «сыр», а только «изделие из сыра».

Однако если бы дело ограничивалось лишь небольшим сегментом рынка, у латвийских любителей сыра проблем не было бы. Иди в магазин и смело выбирай продукт – мол, с местными сырами точно не ошибешься. Но как ни расхваливай отечественных производителей, потребитель дает свою оценку.

Почитайте, к примеру, что пишут на латышских порталах, по определению должных быть патриотическими, о местном сыре. Плохой и посредственный. Хороший - во Франции, Италии, Испании.

Как же тогда быть с другим утверждением руководителя Сырного клуба, что бОльшую часть выпускаемого в Латвии сыра мы экспортируем – 53%? Неужели за границей не разбираются в хорошем сыре?

Разбираются. Но, во-первых, не все сыры отправляются в Западную Европу – экспортируем в разные страны и на разные континенты. Во-вторых, львиная доля всего экспорта в Латвии (свыше 90%) приходится на одного-единственного производителя – из Латгалии. Там действительно многие годы высоко держат планку и выпускают очень хорошие сыры – твердые и полутвердые.

Технолог Роландс ЙОМЕРТС объясняет, что качественный сыр можно выпустить только из качественного молока. А сорт уже зависит от обработки, температуры, технологии. В Латвии на протяжении десятилетий самый популярный сыр – полутвердый: «Голландский» и «Российский», который в последние годы стали здесь именовать «Классический». Хотя как ни переименовывай, народ все равно спрашивает то, что знает, – а именно «Российский»...

А что с ценами?

Еще пару лет назад цены на сыры в стране колебались от 5 до 9 евро за килограмм. Во время акций полутвердые сыры можно было найти в некоторых сетях и ниже 4 евро за кг. Сегодня нижняя планка – 8 евро за кг, стандартная – в районе 10 евро.

Качественные полутвердые сыры, которые еще не так давно в торговых сетях продавались чуть дороже 10 евро, теперь стоят больше 14. И это не импортные, привозные, в случае которых нужно тратиться на доставку товара и учитывать, что зарплаты «у них там» выше, чем здесь, а латвийские.

И вообще наши сыры по стоимости не только догоняют европейские, но и перегоняют. И не надо даже сравнивать с Литвой, чья продукция и раньше на латвийских полках была дешевле местной – от творога и сметаны до масла и сыра. Сравним с польской.

Да, их молочной продукции немного в наших торговых сетях, но тот, кто бывал в Польше, видел тамошние цены на молочные продукты, оценил и качество. Цены значительно ниже, чем у нас, качество - достойное. Почему же поляки и сегодня смогли сдержать рост цен, а мы - нет? Только ли дело в низком НДС на продукты, на который у нас постоянно ссылаются отраслевые пищевики?

Учитесь у поляков

- Полякам удалось создать в молочном секторе мощные объединения, - комментирует ситуацию глава Латвийского центра консультаций и образования на селе Мартиньш ЦИММЕРМАНИС. - Кооперация крестьян у них в агросекторе была и прежде, а потом объединились и перерабатывающие предприятия. За счет объемов снизилась себестоимость. Вышли они и на многие экспортные рынки, в том числе китайский.

Но шли к этому планомерно, целенаправленно, долгие годы…

И, как видим, дошли. Что сказать? Молодцы!

Фирменных сыров всЕ меньше

Кто-то скажет, что у нас никогда не было такого разнообразия сыров, как сегодня. И это действительно так. И мягкие, и творожные, и с зеленью, и с укропом, и с ветчиной… В 1980-е в Латвии было всего около 20 наименований сыра, был плавленый марки Dzintars… Латвийские сыры тогда тоже экспортировали: в Польшу, ГДР, Чехословакию, Болгарию, на Кубу.

Когда сыры были лучше – дело вкуса, но то, что фирменных сыров, помимо «Янова», в Латвии все меньше, – факт. Да, научились делать мягкие, типа итальянских, но лучше ли они тамошних? А вот свои традиции теряем.

Местные твердые сыры с большой выдержкой найти трудно. Уступили нишу литовцам. А ведь еще до 2010 года у нас были качественные твердые сыры. С закрытием небольших молокозаводов значительно меньше стало на полках местных мягких сыров с низким содержанием жира.

Практически не найти больше экологических полутвердых сыров, которые в середине 2000-х одна из местных сыроварен представила на рынке. Нет спроса. Слишком дорого для большей части местного потребителя...

Сыр или сырная резина?

Отдельная тема – качество. Можно ли быть уверенным, что, выложив 10 или даже 14 евро за килограмм сыра, вы не купите безвкусную сырную резину?

Хорошие сыры в Латвии, как мы сказали, есть, но стоят они очень дорого. Высокая цена объясняется тем, что дорогую продукцию могут позволить себе все меньше покупателей. А значит, объемы сырного производства еще ниже, себестоимость - выше.

Специалисты предупреждали, что из-за обнищания местного населения, из-за низкой покупательной способности с рынка будут уходить качественные товары: производителям выгоднее будет гнать усредненный массовый продукт. Так и получилось. И не только с сыром. Можно ли сегодня купить, к примеру, хороший ржаной хлеб? Выбор – огромен, а вкус – никакущий.

- В магазинах покупают преимущественно акционные товары либо самые необходимые основные продукты, - говорит глава Латвийской ассоциации торговцев Норис КРУЗИТИС. – Товары подороже не расходятся, остаются на складе у производителей...

- А что вы хотите, - говорит руководитель одного из молокозаводов в Курземе Гунтис ПРИВЕРТС. – Народ уезжает, а те, кто остается, в большинстве тянут от зарплаты до зарплаты…

На складе сыры тоже долго не подержишь. Не то время, когда можно было держать сыры месяцами, а в нужный момент выбрасывать их на рынок.

- Молоко стало другим, - разъясняет руководитель Смилтенского молококомбината Гита МУРНИЕЦЕ. - Прежде в Латвии были иные породы коров, паслись они на пастбище. Сегодня наши традиционные породы - латвийские бурые - можно в Красную книгу заносить. Коров держат в закрытых комплексах, кормят по расписанию, все автоматизировано. Состав молока изменился, потому-то и век полутвердых сыров стал теперь меньше. Когда-то на складах полутвердые сыры можно было хранить до 8 месяцев, теперь – вдвое меньше. Иначе из полутвердых они превращаются в мягкие…

между тем

В ЕС самые большие сыроеды - греки, дальше идут датчане, французы, немцы. Латвийцы - вслед за поляками...

Илья ДИМЕНШТЕЙН