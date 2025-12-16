Бельгия отвергла план конфискации российских денег несмотря на гарантии ЕС

За два дня до саммита Комиссия предпринимает последнюю попытку убедить страны-члены ЕС поддержать кредит, чтобы миллиарды евро российских резервов, хранящихся в банке Euroclear в Брюсселе, могли быть освобождены для поддержки разрушенной войной экономики Киева.

27 представителей ЕС продолжат обсуждение этой схемы во вторник, поскольку переговоры по прекращению почти четырехлетней тотальной войны России в Украине достигли определенного прогресса во время встречи западных лидеров и представителей США в Берлине в понедельник.

После нескольких дней переговоров по поводу активов, Комиссия в понедельник предложила внести юридические изменения в свое предложение, чтобы обеспечить политическую поддержку со стороны Бельгии.

Согласно последнему тексту, с которым ознакомилось издание POLITICO, она дала юридические гарантии, что в любом случае Бельгия сможет получить до 210 млрд евро, если столкнется с судебными исками или ответными мерами со стороны России. В нем также говорится, что Украине не должны быть предоставлены деньги до тех пор, пока страны ЕС не предоставят финансовые гарантии, покрывающие не менее 50% выплат.

В качестве дополнительной уступки Комиссия поручила всем странам ЕС расторгнуть двусторонние инвестиционные договоры с Россией, чтобы Бельгия не осталась в одиночестве перед лицом ответных мер со стороны Москвы.

Однако Бельгия заявила, что этих гарантий недостаточно, во время встречи послов ЕС в понедельник вечером, как сообщили POLITICO четыре дипломата ЕС.

«Сделка не будет заключена до заседания Европейского совета», — сказал дипломат ЕС, который, как и другие цитируемые в этой статье, пожелал остаться анонимным, чтобы говорить свободно.

Бельгийское правительство сопротивляется использованию российских активов из-за опасений, что ему придется выплатить полную сумму, если Россия попытается вернуть деньги. Но ситуация еще более осложняется тем, что четыре другие страны — Италия, Мальта, Болгария и Чехия — поддержали требование Бельгии изучить альтернативные источники финансирования для Украины, такие как совместный долг.

В то время как Франция продолжает публично поддерживать план по замороженным активам — министр по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил во вторник в Брюсселе, что Париж его поддерживает — человек, близкий к президенту Франции Эммануэлю Макрону, сказал, что Париж занимает «нейтральную» позицию по вопросу о том, следует ли Европе использовать миллиарды Москвы или обратиться к еврооблигациям, чтобы уберечь Украину от банкротства.

Сторонники этой схемы, такие как Германия, настаивают на том, что реальной альтернативы использованию российских активов нет. Они говорят, что совместный долг невыполним, поскольку требует единодушия, а это означает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который давно скептически относится к поддержке Украины, может заблокировать эту инициативу.

«Давайте не будем обманывать себя. Если мы не добьемся успеха в этом, способность Европейского союза действовать будет серьезно подорвана на годы, если не на более длительный период», — заявил в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц.

Но это не убеждает все страны ЕС. Критики утверждают, что Германия настаивает на использовании российских активов, потому что идеологически против общего долга ЕС.

«Официальная версия гласит, что Венгрия против общего долга [для Украины]. На самом деле против общего долга выступают страны, которые придерживаются политики жесткой экономии», — сказал один из дипломатов ЕС.