Тейлор Свифт удивила свою команду бонусами на 197 млн долларов

Когда мировой тур завершился в декабре 2024 года, издание People сообщило, что Свифт распределила 197 млн долларов в виде бонусов между всеми, кто работал над шоу — от ассистентов и плотников до танцоров, музыкантов и технического персонала.

В новом документальном сериале The End of an Era певица показала закулисные моменты этого процесса. Во втором эпизоде зрители видят, как Свифт готовит подарки и пишет от руки личные письма каждому члену команды после каждого этапа тура.

«День бонусов так важен для меня, — говорит Свифт в кадре. — Я хочу задать прецедент: если тур зарабатывает больше, люди, которые работают на нём, тоже должны получать больше».

Суммы индивидуальных выплат не раскрываются, но реакции говорят сами за себя. В одном из эпизодов ассистент продюсера Макс Холмс открывает конверт, и просто замирает, не в силах произнести ни слова.

История стала ещё одним подтверждением того, что Eras Tour вошёл в историю не только как коммерческий феномен, но и как редкий пример того, как успех делят со всей командой, а не только на сцене.