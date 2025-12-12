Начну с сердечных приветствий всем знаменосцам и другим «честным» сусликам. Пойдем, шаг за шагом.

Ленд-лиз. Это когда кто-то одалживает оружие, но не только и просит когда-нибудь вернуть долг [на самом деле просят вернуть только стоимость уцелевшего после войны вооружения - или само вооружение, а также оплатить товары двойного назначения: паровозы, суда и т.д. Всего Британия к 2006 году выплатила США за поставки по ленд-лизу 7,5 млрд. долларов. - press]. Этот термин придумал президент США Рузвельт, когда премьер-министр Великобритании Черчилль обратился к США за помощью в 1940 году. Британцы были банкротами. Гитлер бомбил заводы Великобритании, британцы импортировали как продукты питания, так и большую часть сырья.

США тогда проводили политику нейтралитета, они считали, что бессмысленно проливали кровь в Первой мировой войне. Поэтому во Второй мировой войне у них можно было купить оружие, но за наличные - плати и вези, политика Cash&carry. Кстати, к этому стремятся и сейчас. Покупай оружие, плати и воюй, если хочешь.

В начале войны (1939) британцы были супербогатой империей, у них было много золота, которое в начале войны было вывезено на военных кораблях в Канаду и потрачено на оружие. Но к 1940 году у Лондона больше не было ни денег, ни золота.

Вначале британцы, как хозяева большой империи, считали что они равноправные партнеры с США. Но в итоге поехали на поклон как банкроты к банку-кредитору. Обществу ленд-лиз продавали как дружбу народов, борьбу за демократию и так далее. Поднимали флаг. Но ленд-лиз уже тогда предполагал, что после войны британцы демонтируют свою имперскую систему — там были тарифы и квоты, которые фактически делали их товары неконкурентоспособными против американских. Хотите оружие по ленд-лизу? Подпишите свой приговор.

Американские фермеры тогда тоже говорили: британцы же богаты, пусть сначала потратят свои деньги, а потом мы дадим им в долг. То же самое они говорят и сейчас. Европа, у вас же есть деньги? Есть, конечно — но для зеленого курса.

Американские банкиры сказали: британцы, докажите, что у вас нет своих денег или собственности. Унизительный аудит, потому что такие великие державы обычно не проводят его друг у друга.

У британцев был частный вискозный завод в США (Viscose corporation) - новейшие технологии! Британцы были вынуждены переписать собственность на США, те выкупили ее менее чем за половину стоимости.

Хотите эсминцы для борьбы с подводными лодками? Ладно, дадим, но тогда отдайте в долгосрочную аренду земли в обширной Британской империи — мы там разместим свои военные базы. Много баз. Фактически бесплатно — британцы униженно согласились, им некуда было деваться.

Когда война закончилась, новый президент США Трумэн неожиданно прекратил и ленд-лиз. Британцы надеялись, что теперь им дадут возможность восстановиться. Но нет. Корабли с провизией буквально развернулись и поплыли обратно в США.

Известный британский экономист Джон Мейнард Кейнс был отправлен во главе делегации в США. Он ехал с посланием: мы воевали за всех, простите нам миллиарды долгов по ленд-лизу и дайте еще. Его послали. Деньги были предоставлены, но с требованием ввести конвертируемость фунта стерлингов — а это раньше было табу, ведь фунт стерлингов поддерживал всю экономическую систему империи. Британцы подписали приговор своей империи, и уже через несколько недель фунт стерлингов продавался так быстро, что пришлось прекратить конвертируемость и в последний раз пасть на колени перед американцами.

Это был конец империи. Британцы сказали США, что больше не могут содержать свои войска в Греции (которые после войны предотвратили коммунистический переворот) и в других местах. Или теперь вы, американцы, будете бороться с коммунистами, или нет. Так появилась так называемая доктрина Трумэна, одним из аспектов которой был план Маршалла — предоставить финансирование для восстановления Европы. Это принесло много денег и Европе, но теперь, к сожалению, коммунисты все же захватили Европейский Союз и движутся в направлении экономического коллапса.

Не знаю, что перераспределят великие державы в контексте этой войны, но не сомневаюсь — это будет столь же жестоко, как в 1940-45 гг. Меня беспокоит одно — вряд ли США будут поддерживать коммунистическое руководство ЕС новым планом Маршалла.

Давайте пожелаем себе удачи! Держимся за флагшток и продолжаем махать флагом."