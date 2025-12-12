Зеленский согласен вывести войска из подконтрольной Украине части Донбасса, если туда не войдут россияне

Президент Украины Владимир Зеленский также рассказал журналистам об этом предложении в четверг, указав, что вопрос о контроле над буферной зоной на востоке Украины еще предстоит решить, но что, согласно новому предложению, войскам как России, так и Украины доступ туда будет запрещен.

По словам Зеленского, это стало «компромиссом» по сравнению с первоначальным 28-пунктным мирным планом, разработанным США с участием России, в соответствии с которым российские войска будут контролировать регион. Однако он отметил, что Украина выведет свои войска только после получения от союзников значимых гарантий безопасности от будущей агрессии со стороны Москвы.

Два человека, знакомые с предложением, которые пожелали остаться анонимными, поскольку не были уполномочены разговаривать с прессой, выразили скептицизм по поводу того, что Россия поддержит план, разработанный на этой неделе с участием европейских лидеров. По их мнению, Трамп по-прежнему считает Украину более слабой и податливой стороной в конфликте, особенно после коррупционного скандала, который вынудил долголетнего главу администрации Зеленского Андрея Ермака уйти в отставку.

«Белый дом использует этот последний коррупционный скандал, чтобы оказать давление на Зеленского», — сказал один из них. Хотя европейские лидеры попросили Трампа приехать в Берлин на следующей неделе для продолжения переговоров, этот человек добавил, что это маловероятно, если в совместном украинско-европейском плане не произойдут существенные изменения.