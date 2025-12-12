Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Около 100 тысяч латвийцев могут остаться без финансируемых государством медуслуг: что и у кого отнимут?

12 декабря, 2025

Нынешних средств недостаточно, очереди за медицинской помощью длинные, те, у кого есть возможность, пользуются медицинским страхованием или оплачивают услуги из собственного кармана. И наиболее социально уязвимая часть населения оказывается в наихудшем положении. Изменится ли что-нибудь с финансированием здравоохранения в 2026 году, обсуждали эксперты в программе Латвийского радио «Крустпункт». Да, и вполне возможно, что вскоре в Латвии появятся группы жителей, которые будут иметь право только на экстренную медицинскую помощь, пишет nra.lv .

Председатель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей и депутат Сейма Лига Козловска допустила возможность перехода к универсальной государственной системе здравоохранения, что означает, что средства в этой системе будут распределяться в приоритетном порядке среди населения, и это может быть связано с принципом уплаты налогов.

Также ведутся жаркие дискуссии по этому поводу среди членов парламента, а также обсуждается вопрос о связи этого с принципом декларирования, поскольку более 200 тысяч жителей находятся за пределами Латвии.

Если рассматривать это с точки зрения налоговых платежей, то примерно 100 тысяч жителей относятся к особой группе, которая предпочитает не получать или получать минимальные услуги.

Есть также налогоплательщики из числа микропредприятий, и ведутся дискуссии о получателях роялти. Кроме того, существует группа жителей, которые официально не являются безработными или нуждающимися – 21 такая группа получает государственные субсидии на лечение.

Существует также «серая зона», жители которой работают без регистрации, и таких немало, и они могут получать только экстренную медицинскую помощь, – сказала Л. Козловска.

«И третье, если наш бюджет здравоохранения в будущем также упадет ниже четырех процентов ВВП, в этом случае мы сможем обеспечить немного больше, чем минимум, установленный в Конституции, то есть неотложную медицинскую помощь, острые ситуации, то, что нужно стране на вторичном уровне, а основой будет первичная медицинская помощь, которая является наиболее экономичной, а также самой дешевой и доступной для людей, главное – иметь ресурсы, иметь людей», — сказала Л. Козловска.

Всемирная организация здравоохранения и Латвийская медицинская ассоциация рекомендуют, чтобы здравоохранение основывалось на солидарности и демократии, где богатые платят за бедных. И как семейному врачу, Л. Козловской было бы очень трудно отказать, если бы к ней обратился кто-то с улицы, нуждающийся в помощи. Гуманность, кажется, для нее очень важна.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

