Около 100 тысяч латвийцев могут остаться без финансируемых государством медуслуг: что и у кого отнимут?

Председатель Латвийской ассоциации сельских семейных врачей и депутат Сейма Лига Козловска допустила возможность перехода к универсальной государственной системе здравоохранения, что означает, что средства в этой системе будут распределяться в приоритетном порядке среди населения, и это может быть связано с принципом уплаты налогов.

Также ведутся жаркие дискуссии по этому поводу среди членов парламента, а также обсуждается вопрос о связи этого с принципом декларирования, поскольку более 200 тысяч жителей находятся за пределами Латвии.

Если рассматривать это с точки зрения налоговых платежей, то примерно 100 тысяч жителей относятся к особой группе, которая предпочитает не получать или получать минимальные услуги.

Есть также налогоплательщики из числа микропредприятий, и ведутся дискуссии о получателях роялти. Кроме того, существует группа жителей, которые официально не являются безработными или нуждающимися – 21 такая группа получает государственные субсидии на лечение.

Существует также «серая зона», жители которой работают без регистрации, и таких немало, и они могут получать только экстренную медицинскую помощь, – сказала Л. Козловска.

«И третье, если наш бюджет здравоохранения в будущем также упадет ниже четырех процентов ВВП, в этом случае мы сможем обеспечить немного больше, чем минимум, установленный в Конституции, то есть неотложную медицинскую помощь, острые ситуации, то, что нужно стране на вторичном уровне, а основой будет первичная медицинская помощь, которая является наиболее экономичной, а также самой дешевой и доступной для людей, главное – иметь ресурсы, иметь людей», — сказала Л. Козловска.

Всемирная организация здравоохранения и Латвийская медицинская ассоциация рекомендуют, чтобы здравоохранение основывалось на солидарности и демократии, где богатые платят за бедных. И как семейному врачу, Л. Козловской было бы очень трудно отказать, если бы к ней обратился кто-то с улицы, нуждающийся в помощи. Гуманность, кажется, для нее очень важна.