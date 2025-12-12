Ратниекс приостановил принятие решения о продаже «Rīgas namu pārvaldnieks»

Ратниекс призывает не спешить с принятием такого важного для жителей Риги решения и поручил им продолжать тщательно оценивать другие сценарии.

«Этот вопрос еще недостаточно обсуждался, чтобы его можно было продвигать дальше. В настоящее время предложение о размещении компании на фондовой бирже с 51% акций — это лишь один из возможных сценариев, который разрабатывается самой компанией RNP с участием эксперта», — поясняет Ратниекс.

По его мнению, все возможные сценарии должны быть качественно оценены, чтобы это отвечало интересам муниципалитета и жителей Риги.

«На данный момент, похоже, это отвечает наилучшим интересам компании», — говорит Ратниекс.

Как сообщалось, Рижская дума подготовила проект решения, предусматривающий продажу принадлежащего муниципалитету Rīgas namu pārvaldnieks.

Для обеспечения продажи акций компании в рамках публичного размещения ценных бумаг планируется реорганизовать RNP путем преобразования ее в акционерное общество.

Согласно вышеупомянутому проекту решения, первоначально планируется продать контрольный пакет акций RNP путем публичного предложения о приобретении 51% акций компании, включения контрольного пакета акций на регулируемый рынок ценных бумаг Балтийского региона и начала их торговли на официальном балтийском фондовом рынке.

После продажи большей части акций планируется продать оставшиеся акции.

Для обеспечения широкого участия инвесторов и общественности планируется определить, что публичное предложение будет также сделано частным инвесторам и индивидуальным инвесторам, предоставив им возможность приобрести до 15% акций компании.

Планируется, что участие Рижского муниципалитета в RNP будет прекращено, при этом решающее влияние муниципалитета на компанию прекратится не позднее конца 2027 года, но участие будет полностью прекращено к концу 2028 года.

В настоящее время компания по управлению зданиями RNP полностью принадлежит Рижской думе. Ее оборот в 2024 году составил 80,569 млн евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль компании составила девять миллионов евро. В RNP работает около 2000 человек, и компания управляет примерно 3500 зданиями.

