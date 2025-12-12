Государственная полиция намерена предъявить обвинения двум мужчинам за нанесение на фасады зданий в Даугавпилсе символов, прославляющих военную агрессию, говорит специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Юлия Юране.

Уголовное дело было возбуждено по части второй 741 статьи Уголовного закона. В ходе расследования сотрудники полиции установили возможных виновных и 7 мая 2024 года задержали мужчин 1985 и 1984 годов рождения. По данным полиции, в момент совершения преступления эти лица находились в состоянии алкогольного опьянения.

Суд применил к мужчинам меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а именно — полицейский надзор. В текущем месяце Государственная полиция завершила расследование и направила уголовное дело в прокуратуру для начала уголовного преследования.

За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с пробационным надзором на срок до трёх лет или без такового. В свою очередь, по части первой статьи 185 Уголовного закона за умышленное повреждение чужого имущества возможно наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа.