«airBaltic» больше не будет летать «хоть в тундру, хоть в тайгу» и не потратит ни одного лишнего евро: министр

В частности, была изменена сама стратегия развития.

"Если раньше установка была чисто количественной - "летать дальше и больше", будь то тундра или тайга, - то сейчас приоритеты иные: быть самодостаточными, эффективными, прибыльными", - заявил Швинка.

Отвечая на вопрос, не ухудшилось ли финансовое положение "airBaltic" сильнее, чем ожидалось, министр отметил, что в этом отношении "никаких новостей нет".

"Прошлый год был очень плохим. Совет был заменен, руководителя сменили. Я считаю, каждый должен отвечать за свои решения и свои шаги", - сказал он.

Швинка подчеркнул, что лично продвигал изменение стратегических целей и повышение эффективности.

"Мы знаем, что раньше у "airBaltic" был огромный парк электромобилей "E-Tron", которые стояли на автостоянках. Сейчас этих автомобилей больше нет. Возможно, это не приносит значительной финансовой выгоды, но общество должно понимать: компания не собирается тратить ни одного лишнего евро и работает с высокой ответственностью", - добавил министр.

