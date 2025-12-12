Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Я сделала сердце в Латвии: соцсети критикуют россиянку за получение операции по госквотам (2)

Редакция PRESS 12 декабря, 2025 10:45

Scanpix/ Petr Koudelka

В больнице Страдиня в ноябре успешно провели операцию на сердце бывшей профессиональной пляжной теннисистке из Санкт-Петербурга Юлии Чубаровой, которая живёт в Латвии уже более восьми лет. Процедура была выполнена за государственный счёт, и пациентке пришлось заплатить лишь 50 евро, пишет Jauns.lv.

После того, как спортсменка сообщила об этом в соцсетях,  на неё закономерно обрушился поток негатива. Некоторые пользователи сочли несправедливым, что иностранка получает государственную помощь быстрее других. Однако Юлия подчёркивает: у неё есть разрешение на постоянное проживание, дающее ей те же права на медуслуги, что и гражданам Латвии.

Стоимость операции - 10 000 евро, но по госквоте эта услуга обошлась ей всего в 50 евро, даже без страховки, сообщила девушка на своей странице в Instagram.

Поводом для операции стал врождённый порок сердца — дефект межпредсердной перегородки, который за последние годы увеличился. По словам Юлии, очереди удалось избежать благодаря тому, что именно на эту конкретную хирургическую манипуляцию были места.

 «Я была поражена, насколько все прошло хорошо. Привыкла слышать от людей негатив, но мой опыт с латвийскими врачами был очень хорошим!», - признается она.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Julia Chubarova (@julia_inlatvia)

Юлия рассказывает, что приехала в Латвию по любви - вышла замуж за латвийца. Спортивную карьеру продолжала в Латвии три года. 

«В России, когда ты переезжаешь за границу, тебя уже в каком-то смысле не считают "своей". Поэтому во время ковида, когда границы закрыли, меня исключили из национальной сборной. Вскоре после этого я поняла, что хочу завершить этот этап своей жизни, и оставила теннис», — рассказывает она.

Юлия быстро выучила госязык и сменила направление деятельности. Сейчас вместе с мужем работает в сфере IT.

«Я начала учить язык на второе лето, которое провела в Латвии. За два месяца освоила уровень A2, а через пять месяцев уже могла свободно говорить», — говорит она.

Сейчас она живёт в Юрмале и считает Латвию своим домом, но признаётся: больше всего её огорчает невозможность увидеться с семьёй в России — родственники не могут приехать в Латвию, а сама Юлия решила не ездить туда до окончания войны.

«Мне очень грустно из-за бабушки, ей уже 84, и она больше не может путешествовать», — признается бывшая спортсменка.

Комментарии (2)
Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

