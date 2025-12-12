После того, как спортсменка сообщила об этом в соцсетях, на неё закономерно обрушился поток негатива. Некоторые пользователи сочли несправедливым, что иностранка получает государственную помощь быстрее других. Однако Юлия подчёркивает: у неё есть разрешение на постоянное проживание, дающее ей те же права на медуслуги, что и гражданам Латвии.

Стоимость операции - 10 000 евро, но по госквоте эта услуга обошлась ей всего в 50 евро, даже без страховки, сообщила девушка на своей странице в Instagram.

Поводом для операции стал врождённый порок сердца — дефект межпредсердной перегородки, который за последние годы увеличился. По словам Юлии, очереди удалось избежать благодаря тому, что именно на эту конкретную хирургическую манипуляцию были места.

«Я была поражена, насколько все прошло хорошо. Привыкла слышать от людей негатив, но мой опыт с латвийскими врачами был очень хорошим!», - признается она.

Юлия рассказывает, что приехала в Латвию по любви - вышла замуж за латвийца. Спортивную карьеру продолжала в Латвии три года.

«В России, когда ты переезжаешь за границу, тебя уже в каком-то смысле не считают "своей". Поэтому во время ковида, когда границы закрыли, меня исключили из национальной сборной. Вскоре после этого я поняла, что хочу завершить этот этап своей жизни, и оставила теннис», — рассказывает она.

Юлия быстро выучила госязык и сменила направление деятельности. Сейчас вместе с мужем работает в сфере IT.

«Я начала учить язык на второе лето, которое провела в Латвии. За два месяца освоила уровень A2, а через пять месяцев уже могла свободно говорить», — говорит она.

Сейчас она живёт в Юрмале и считает Латвию своим домом, но признаётся: больше всего её огорчает невозможность увидеться с семьёй в России — родственники не могут приехать в Латвию, а сама Юлия решила не ездить туда до окончания войны.

«Мне очень грустно из-за бабушки, ей уже 84, и она больше не может путешествовать», — признается бывшая спортсменка.