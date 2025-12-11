Одни говорят, что у русских есть такие ресурсы, что они смогут восстановить снесенные железные дороги, как в игре Lego, другие вспоминают, что этим шагом мы разрушаем какой-то транзитный коридор, третьи оплакивают латвийские порты, потому что в таком случае они останутся в подвешенном состоянии. Мало кто замечает, что самые большие противники демонтажа путей связаны с портовой инфраструктурой, которая принадлежит предприятиям, связанным с Россией. Так же как и сами порты в основном принадлежат местным чекистам, которые этим активом активно питают известного нам врага.

Версия о том, что однажды в России что-то может измениться и возобновятся экономические связи между странами и регионами, — это глупость высотой с Эверест. Ничего там не изменится, потому что они уже более ста лет хотят сидеть у нас на шее.

Также стоит напомнить, что латвийское государство уже давно доплачивает, чтобы что-то вообще двигалось по рельсам. Те проекты, которые якобы находятся в портах и требуют соединения с востоком, — все они работают против интересов Латвии. Потому что, во-первых, они обслуживают Россию, а во-вторых, с них кормится и местная пятая колонна. Влияние на экономику Латвии в такой модели в лучшем случае равно нулю.

В связи с планами обороны и нашей безопасностью этот вопрос о железных дорогах вообще не должен подниматься публично. Их просто нужно снести, демонтировать – как важную часть укрепления нашей границы.

Просто сделаем! Перед нашими глазами сейчас не только война – посмотрите, как меняется геополитика, как великие державы и приближенные к ним круги устраивают нам вокруг себя магазин. Да, вчерашние союзники завтра помогут русским снова загнать латышей в вагоны для перевозки скота – если это будет в их интересах. Это означает, что нам нужно играть в свою игру. Рядом со страной, имеющей зоологическое желание уничтожить нас. Они этого не скрывают. Тогда какую иллюзию мы хотим сохранить?»