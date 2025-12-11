Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У нас рядом страна, страстно желающая нас уничтожить. И мы ещё думаем — разбирать ли рельсы!

Редакция PRESS 11 декабря, 2025 23:27

2 комментариев

«Вместо того, чтобы учитывать мнение и планы экспертов в области обороны, которые однозначны – рельсы на определенных участках пограничной зоны должны быть снесены, – всевозможные сурикаты теперь на этом фоне анализируют перспективы национальной экономики, - пишет Арманд Пуче на портале Pietiek.com.

Одни говорят, что у русских есть такие ресурсы, что они смогут восстановить снесенные железные дороги, как в игре Lego, другие вспоминают, что этим шагом мы разрушаем какой-то транзитный коридор, третьи оплакивают латвийские порты, потому что в таком случае они останутся в подвешенном состоянии. Мало кто замечает, что самые большие противники демонтажа путей связаны с портовой инфраструктурой, которая принадлежит предприятиям, связанным с Россией. Так же как и сами порты в основном принадлежат местным чекистам, которые этим активом активно питают известного нам врага.

Версия о том, что однажды в России что-то может измениться и возобновятся экономические связи между странами и регионами, — это глупость высотой с Эверест. Ничего там не изменится, потому что они уже более ста лет хотят сидеть у нас на шее.

Также стоит напомнить, что латвийское государство уже давно доплачивает, чтобы что-то вообще двигалось по рельсам. Те проекты, которые якобы находятся в портах и требуют соединения с востоком, — все они работают против интересов Латвии. Потому что, во-первых, они обслуживают Россию, а во-вторых, с них кормится и местная пятая колонна. Влияние на экономику Латвии в такой модели в лучшем случае равно нулю.

В связи с планами обороны и нашей безопасностью этот вопрос о железных дорогах вообще не должен подниматься публично. Их просто нужно снести, демонтировать – как важную часть укрепления нашей границы. 

Просто сделаем! Перед нашими глазами сейчас не только война – посмотрите, как меняется геополитика, как великие державы и приближенные к ним круги устраивают нам вокруг себя магазин. Да, вчерашние союзники завтра помогут русским снова загнать латышей в вагоны для перевозки скота – если это будет в их интересах. Это означает, что нам нужно играть в свою игру. Рядом со страной, имеющей зоологическое желание уничтожить нас. Они этого не скрывают. Тогда какую иллюзию мы хотим сохранить?»

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
«В правительстве с ума сошли?» Рекламируют свою работу за счет жителей
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи! (2)

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (2)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (2)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (2)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (2)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (2)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (2)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

