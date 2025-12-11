Угроза под окном: узнаем о «нежелательных соседях» до того, как станет поздно

За конкретными примерами, когда новые, "общественно значимые", объекты грозят нарушить привычный уклад жизни целых районов, далеко ходить не нужно. Вот уже несколько лет идет согласование строительства крупного завода по сжиганию мусора на границе Риги и Ропажского края. Рядом с частными домами в Дрейлини и с густонаселенными районами столицы: это Плявниеки, Пурвциемс, Межциемс, Кенгарагс.

Высота запланированной постройки соответствует высоте примерно 18-этажного дома. Мощность переработки отходов предприятия — 143 тысячи тонн отходов в год, доставлять которые планируется автотранспортом. Формально завод планируется возвести в зоне промышленной застройки, но ближайшие жилые дома будут находиться в 550 метрах. Люди боятся, что вереницы груженых мусором фур пойдут прямо под их окнами. Не говоря уже о трубе, которая будет коптить небо над соседними районами.

- Мусоросжигательные заводы, изысканно называемые “станциями по регенерации”, — это не будущее, а ошибка прошлого и источник прибыли для бизнеса. Они означают огромные выбросы, риски для здоровья и длительную зависимость от загрязняющих объектов на десятилетия вперед, — подчеркивает жительница поселка Дрейлини Сигита Вейде, член правления общества Vides sardze, которое активно борется против строительства вредного предприятия.

На портале ManaBalss.lv против строительства завода было собрано более 11 тысяч подписей. Однако предприятие Vides resursu centrs, реализующее проект, полно решимости добиться разрешения на строительство и приблизительно через 3-4 года запустить завод. Тем временем, местные жители признаются, что уже сейчас хотели бы продать дом и переехать, но из-за проекта завода стоимость имущества снизилась.

Специалисты по недвижимости подчеркивают: благоприятное окружение повышает шансы быстро и выгодно продать жильё. Но если по соседству появляется что-то неприятное или потенциально опасное, это неизбежно отражается на спросе и снижает возможную стоимость объекта.

Как предусмотреть появление "нежелательных соседей"?

И если местным жителям, у которых вдруг под боком появились нежелательные соседи, остается только активно протестовать, то планируя покупку квартиры или дома можно постараться предусмотреть подобные "сюрпризы". И прежде чем покупать жилье, выяснить, как район будет развиваться в ближайшем будущем.

Для начала, конечно, можно просто изучить публично доступную информацию и посмотреть районные группы в Facebook: что говорят и пишут о месте, которое на первый взгляд кажется райским садом? Не лишним будет и прогуляться по выбранному району. Вдруг рядом уже стоит нефтетерминал или предприятие с бочками аммиака? Узнать об объектах повышенного риска можно и не вставая с дивана. В рамках закона "О гражданской обороне" подготовлен целый список таких объектов, вместе с опасными веществами, которые на них хранятся. Изучить его можно на официальном портале Likumi.lv

Полезным будет также разобраться с территориальным планированием. Как сообщают в Департаменте городского развития Рижской думы, функциональное зонирование территорий делится на несколько групп: жилая застройка, смешанная застройка, промзона, техническая и складская застройка, транспортная инфраструктура, природные территории. И по тому, в какой зоне расположен объект, можно судить, какая застройка там ожидается в будущем. Логично, если все вокруг застроено жилыми домами, то вряд ли рядом появится что-то опасное или мешающее комфортной жизни. Однако если поблизости промзона, бывшие заводы и обширные пустыри, то... ситуация может развиваться очень по разному.

Здесь можно найти сведения о допустимых видах застройки для конкретных территорий, а также ознакомиться с общими планами развития Риги:

Кроме того, не лишним будет узнать какие объекты могут появится поблизости в ближайшие годы. О них можно узнать в программе развития города. Для Риги такой план разработан до 2027 года, он также доступен для каждого желающего ознакомиться на странице самоуправления.

Иногда проекты, затрагивающие большое число жителей, выносят на общественное обсуждение. Тогда люди могут запросить дополнительные данные об объекте и подать свои замечания или возражения. Однако Рижская дума отмечает, ссылаясь на решение Верховного суда по делу Nr. SKA-431/2010, что публичные консультации не дают права запретить строительство объекта, который жители не желают видеть по соседству.

В любом случае, кто предупрежден, тот вооружен. Ни одно строительство не начинается вдруг - моменту, когда техника начинает рыть котлован, предшествуют годы проектирования, обсуждений и согласований. Конечно, представители самоуправлений могут не особо громко афишировать, что где-то планируется строительство объекта, способного вызвать недовольство жителей. Но и совсем скрыть это не могут, информация об этом должна быть публично доступной. К сожалению, чаще всего это значит, что придется самостоятельно изучать вопрос, сверяться с планами развития и иезуитскими отчетами чиновников, но как говорил китайский философ Сунь Цзы: „Беды приходят тогда, когда люди в своей лени забывают заботиться о себе“.

Но есть и исключения из этого правила. Например, узнать заранее о возможном появлении рядом военных объектов почти нереально. Такие решения могут приниматься на уровне правительства, минуя требования территориального плана самоуправления. Поэтому местные жители чаще всего узнают о них последними. Но это уже совсем другая история…