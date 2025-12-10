Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Декабря Завтра: Alvine
Доступность

Это настоящее избиение! Евроньюз о новой политике США в отношении Европы (2)

Euronews 10 декабря, 2025 17:06

Выбор редакции 2 комментариев

Канцлер Германии Фридрих Мерц (справа) беседует с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После бурной недели, когда США критиковали ЕС по всем вопросам, от миграции до регулирования, европейцы размышляют о будущем трансатлантических отношений, но по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, как реагировать на эти выпады, констатирует Евроньюз.

Это настоящее избиение. Именно так один европейский дипломат охарактеризовал серию политических ударов администрации Трампа, направленных на Европейский союз.

Сначала в Стратегии национальной безопасности правительства США прозвучало предупреждение о том, что блоку необходимо либо изменить курс по ряду вопросов, либо оказаться перед угрозой "цивилизационного стирания", что вызвало неделю напряженности.

Истеблишмент Трампа как никогда резко обрушился на ЕС, начиная с международного положения Европы и заканчивая вполне суверенными внутренними вопросами, такими как миграция и регулирование. Сегодня европейцы не совсем понимают, остаются ли США их настоящим союзником.

Кампания приобрела глобальный масштаб, когда Илон Маск, самый богатый человек в мире и владелец социальной медиаплатформы X, ранее известной как Twitter, обрушился на европейских чиновников в связи со штрафом, выписанным за нарушение цифровых правил, и предложил упразднить ЕС. Назвав его лидеров "комиссарами",

Маск заявил на X, что этот блок больше не является демократическим.

В понедельник президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами, повторил эти высказывания, заявив, что штраф Еврокомиссии "был отвратительным" и что Европа "движется в плохом направлении".

Один европейский дипломат сказал Euronews, что комментарии, исходящие из США, больше похожи на вмешательство во внутреннюю политику, чем на вопрос национальной безопасности.

Второй дипломат заявил, что штраф в размере 120 миллионов евро против Маска, который гораздо ниже среднего размера штрафов, наложенных на компании Big Tech за нарушение аналогичных правил, используется в политических целях. Для сравнения, в начале этого года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

По словам дипломата,

дело не в размере штрафа, а в принципе, лежащем в его основе.

ЕС идет по тонкой грани. С одной стороны, необходимо поддерживать отношения с США в непростое для блока время, когда на кону стоит будущее Украины, с другой - Евросоюз имеет суверенное право устанавливать свои правила и проводить собственную политику.

Сделать Европу снова великой

В конечном счете, обе стороны все больше расходятся во взглядах на мир. В то время как ЕС считает себя сторонником многосторонних отношений, торговли на основе правил и международного права, Трамп выступает за "Америку прежде всего".

Во время своего второго срока американский президент сделал еще один шаг вперед, стремясь перестроить глобальные отношения с помощью тарифов, налаживания двусторонних, а не многосторонних отношений и возврата к политике великих держав.

США утверждают, что, хотя Европа остается стратегически важной для интересов Вашингтона и естественным союзником, Америка может оставаться в хороших отношениях с ней только в том случае, если изменится сама машина ЕС, сбросив наднациональные правила и вернувшись к своей основной идентичности. "Европа должна оставаться Европой", - любит повторять американская администрация.

Чтобы изменить курс, которым движется континент, США в своей Стратегии национальной безопасности заявили, что будут развивать отношения с "патриотическими партиями" Европы. Они не уточнили, какие именно партии имеются в виду, но в целом понятно, что речь идет о консерваторах, выступающих против "неизбираемых чиновников" в Брюсселе.

Европейские "внутренние дела остаются в ЕС"

Идея "сделать Европу снова великой" имеет свои особенности для европейцев. Президент Европейского совета Антониу Кошта, возглавляющий группу из 27 лидеров, отверг Стратегию национальной безопасности в самых резких выражениях, заявив, что союзники не вмешиваются во внутренние демократические процессы друг друга.

Канцлер Германии Фридрих Мерц дополнил эти слова, заявив, что демократия в Европе не нуждается в спасении и что внутренние вопросы должны решаться европейцами. Он также сказал, что некоторые пункты, затронутые США в документе, "неприемлемы".

Кая Каллас, возглавляющая службу внешних действий ЕС и занимавшая пост премьер-министра Эстонии, заявила в интервью Euronews, что внутренние вопросы европейцы решают сами, а "угрозы - от России до Ирана - требуют сотрудничества между ними".

Ее предшественник Жозеп Боррель, известный своими резкими высказываниями, пошел еще дальше, заявив, что США призывают к распаду ЕС как союза, разделяя страны на отдельные субъекты и продвигая идеологически ориентированные партии.

По его словам, сохраняя Европу "Европой", администрация хочет видеть "белую Европу, разделенную на нации", подчиненную внешним потребностям США. В комментариях, опубликованных во вторник в социальных сетях, Боррель отметил, что европейские лидеры должны ответить на это, утвердив суверенитет Европы, и "перестать делать вид, что президент Трамп не является нашим противником".

Конкурирующие интересы, разные подходы

Но подход США осложняет какофония, возникающая в блоке. Хотя большинство раздражено тоном администрации Трампа, признаков единой реакции пока нет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не отреагировала ни на документ о национальной безопасности США, ни на штраф Маска.

По большому счету, Комиссия ЕС предпочла ослабить напряженность, чтобы стабилизировать отношения с Вашингтоном в сложный для международных отношений период.

Такое мышление, а также опасения по поводу экономических последствий дипломатической эскалации привели к тому, что летом Еврокомиссия и страны-члены приняли несбалансированное торговое соглашение, в соответствии с которым тарифы США на экспорт ЕС были утроены до 15%, в то время как пошлины на большинство американских промышленных товаров были снижены.

Критики назвали это унижением, в то время как международные организации, такие как Международный валютный фонд, похвалили ЕС за ответственный выбор.

Представители Комиссии тогда утверждали, что, поскольку Украина занимает много места в сознании каждого, сделка была просто ценой, которую нужно заплатить, чтобы удержать Вашингтон. Однако это не привело к тому, что Европа получила больше места за столом переговоров Трампа с Москвой и Киевом. США также неоднократно намекали на то, что Европа возлагает на войну "нереалистичные" надежды.

Тем временем европейские ультраправые сопротивляются публичным нападкам на американскую администрацию ощущая с ней идеологическое сходство. Они тоже хотят видеть более жесткую линию в отношении миграции и приветствуют усилия Трампа, направленные на то, чтобы положить конец войны.

Для ЕС ответ может заключаться в том, чтобы взять на себя большую ответственность и стать более независимым в критических областях.

В беседе с Euronews комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна идти своим путем, а не просто реагировать на события.

"Нам нужно быть более независимыми как в плане обороноспособности, так и в плане геополитического положения, - добавил он. - Возможно, нам нужно преодолеть наши ментальные (колебания), которые обычно означают, что мы ждем, что эти планы будут исходить от Вашингтона".

Для Европы это неизведанная территория.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций
Важно

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Важно

Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Важно

Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (2)

Важно 18:48

Важно 2 комментариев

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Загрузка

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (2)

История и культура 18:42

История и культура 2 комментариев

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (2)

Важно 18:24

Важно 2 комментариев

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (2)

Животные 18:23

Животные 2 комментариев

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (2)

Мир 18:19

Мир 2 комментариев

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (2)

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии 2 комментариев

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (2)

Важно 18:00

Важно 2 комментариев

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать