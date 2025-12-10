Это настоящее избиение. Именно так один европейский дипломат охарактеризовал серию политических ударов администрации Трампа, направленных на Европейский союз.

Сначала в Стратегии национальной безопасности правительства США прозвучало предупреждение о том, что блоку необходимо либо изменить курс по ряду вопросов, либо оказаться перед угрозой "цивилизационного стирания", что вызвало неделю напряженности.

Истеблишмент Трампа как никогда резко обрушился на ЕС, начиная с международного положения Европы и заканчивая вполне суверенными внутренними вопросами, такими как миграция и регулирование. Сегодня европейцы не совсем понимают, остаются ли США их настоящим союзником.

Кампания приобрела глобальный масштаб, когда Илон Маск, самый богатый человек в мире и владелец социальной медиаплатформы X, ранее известной как Twitter, обрушился на европейских чиновников в связи со штрафом, выписанным за нарушение цифровых правил, и предложил упразднить ЕС. Назвав его лидеров "комиссарами",

Маск заявил на X, что этот блок больше не является демократическим.

В понедельник президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами, повторил эти высказывания, заявив, что штраф Еврокомиссии "был отвратительным" и что Европа "движется в плохом направлении".

Один европейский дипломат сказал Euronews, что комментарии, исходящие из США, больше похожи на вмешательство во внутреннюю политику, чем на вопрос национальной безопасности.

Второй дипломат заявил, что штраф в размере 120 миллионов евро против Маска, который гораздо ниже среднего размера штрафов, наложенных на компании Big Tech за нарушение аналогичных правил, используется в политических целях. Для сравнения, в начале этого года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

По словам дипломата,

дело не в размере штрафа, а в принципе, лежащем в его основе.

ЕС идет по тонкой грани. С одной стороны, необходимо поддерживать отношения с США в непростое для блока время, когда на кону стоит будущее Украины, с другой - Евросоюз имеет суверенное право устанавливать свои правила и проводить собственную политику.

Сделать Европу снова великой

В конечном счете, обе стороны все больше расходятся во взглядах на мир. В то время как ЕС считает себя сторонником многосторонних отношений, торговли на основе правил и международного права, Трамп выступает за "Америку прежде всего".

Во время своего второго срока американский президент сделал еще один шаг вперед, стремясь перестроить глобальные отношения с помощью тарифов, налаживания двусторонних, а не многосторонних отношений и возврата к политике великих держав.

США утверждают, что, хотя Европа остается стратегически важной для интересов Вашингтона и естественным союзником, Америка может оставаться в хороших отношениях с ней только в том случае, если изменится сама машина ЕС, сбросив наднациональные правила и вернувшись к своей основной идентичности. "Европа должна оставаться Европой", - любит повторять американская администрация.

Чтобы изменить курс, которым движется континент, США в своей Стратегии национальной безопасности заявили, что будут развивать отношения с "патриотическими партиями" Европы. Они не уточнили, какие именно партии имеются в виду, но в целом понятно, что речь идет о консерваторах, выступающих против "неизбираемых чиновников" в Брюсселе.

Европейские "внутренние дела остаются в ЕС"

Идея "сделать Европу снова великой" имеет свои особенности для европейцев. Президент Европейского совета Антониу Кошта, возглавляющий группу из 27 лидеров, отверг Стратегию национальной безопасности в самых резких выражениях, заявив, что союзники не вмешиваются во внутренние демократические процессы друг друга.

Канцлер Германии Фридрих Мерц дополнил эти слова, заявив, что демократия в Европе не нуждается в спасении и что внутренние вопросы должны решаться европейцами. Он также сказал, что некоторые пункты, затронутые США в документе, "неприемлемы".

Кая Каллас, возглавляющая службу внешних действий ЕС и занимавшая пост премьер-министра Эстонии, заявила в интервью Euronews, что внутренние вопросы европейцы решают сами, а "угрозы - от России до Ирана - требуют сотрудничества между ними".

Ее предшественник Жозеп Боррель, известный своими резкими высказываниями, пошел еще дальше, заявив, что США призывают к распаду ЕС как союза, разделяя страны на отдельные субъекты и продвигая идеологически ориентированные партии.

По его словам, сохраняя Европу "Европой", администрация хочет видеть "белую Европу, разделенную на нации", подчиненную внешним потребностям США. В комментариях, опубликованных во вторник в социальных сетях, Боррель отметил, что европейские лидеры должны ответить на это, утвердив суверенитет Европы, и "перестать делать вид, что президент Трамп не является нашим противником".

Конкурирующие интересы, разные подходы

Но подход США осложняет какофония, возникающая в блоке. Хотя большинство раздражено тоном администрации Трампа, признаков единой реакции пока нет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не отреагировала ни на документ о национальной безопасности США, ни на штраф Маска.

По большому счету, Комиссия ЕС предпочла ослабить напряженность, чтобы стабилизировать отношения с Вашингтоном в сложный для международных отношений период.

Такое мышление, а также опасения по поводу экономических последствий дипломатической эскалации привели к тому, что летом Еврокомиссия и страны-члены приняли несбалансированное торговое соглашение, в соответствии с которым тарифы США на экспорт ЕС были утроены до 15%, в то время как пошлины на большинство американских промышленных товаров были снижены.

Критики назвали это унижением, в то время как международные организации, такие как Международный валютный фонд, похвалили ЕС за ответственный выбор.

Представители Комиссии тогда утверждали, что, поскольку Украина занимает много места в сознании каждого, сделка была просто ценой, которую нужно заплатить, чтобы удержать Вашингтон. Однако это не привело к тому, что Европа получила больше места за столом переговоров Трампа с Москвой и Киевом. США также неоднократно намекали на то, что Европа возлагает на войну "нереалистичные" надежды.

Тем временем европейские ультраправые сопротивляются публичным нападкам на американскую администрацию ощущая с ней идеологическое сходство. Они тоже хотят видеть более жесткую линию в отношении миграции и приветствуют усилия Трампа, направленные на то, чтобы положить конец войны.

Для ЕС ответ может заключаться в том, чтобы взять на себя большую ответственность и стать более независимым в критических областях.

В беседе с Euronews комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна идти своим путем, а не просто реагировать на события.

"Нам нужно быть более независимыми как в плане обороноспособности, так и в плане геополитического положения, - добавил он. - Возможно, нам нужно преодолеть наши ментальные (колебания), которые обычно означают, что мы ждем, что эти планы будут исходить от Вашингтона".

Для Европы это неизведанная территория.