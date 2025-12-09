Такой текст часто появляется даже рядом с продукцией давно известных и уважаемых брендов. Издание Kas Jauns Avīze попыталась разобраться, почему это происходит.

Торговые сети говорят, что сталкиваются с бюрократическими и практическими препятствиями, тогда как Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) подчёркивает: подобная пометка в ряде случаев полностью разрешена и не означает, что товар имеет сомнительное происхождение. Возникает вопрос — функционирует ли новая система маркировки так, как изначально планировалось? И как аналогичные правила выглядят в других странах Европы и мире?

Ценники с указанием страны происхождения вводились для повышения прозрачности рынка и чтобы покупатели могли легко узнать, откуда привезён продукт. Авторы идейной концепции утверждали, что новая система поможет предотвратить попадание на полки товаров из России и Беларуси — стран, считающихся агрессорами. Исследования, проведённые перед утверждением регламента, показали: для большинства покупателей информация о происхождении действительно важна и влияет на выбор.

Журналисты заметили, что пометка «Страна: нет сведений» присутствует на ценниках рядом с такими товарами, как чай Možums, кофе Kronung, пиво Amber City и многие другие. В правилах, разработанных Министерством земледелия и утверждённых Кабинетом министров, указано: если по маркировке или по сопроводительным документам невозможно определить конкретную страну-производителя, на ценнике обязательно делается пометка о том, что данных нет. Чаще всего это касается:

продуктов с указанием «Произведено в Европейском союзе», но без конкретизации страны;

товаров, которые изготавливаются на разных заводах в нескольких государствах (например, Coca-Cola, которую могут выпускать в Эстонии или Польше);

продукции, по которой поставщик не предоставил точную информацию о конкретной партии. По данным PVD, в эту категорию чаще попадают сахар, соль, чай, конфеты и печенье — товары, у которых производство может меняться от партии к партии.

Реакция покупателей

Многие покупатели недоумевают, как в современном торговом обороте может отсутствовать точная информация о стране происхождения. В соцсетях нередко спрашивают: «Неужели эти товары привезены из России?»

Эксперты отмечают, что такое подозрение ошибочно. Импорт продовольствия из России и Белоруссии запрещён. Но сама формулировка «Нет сведений» создаёт недоверие: часть покупателей обходят такие товары стороной, другие принимают решения индивидуально, а многие чувствуют дискомфорт, если точная страна-производитель не указана.

Глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич объясняет, что точное определение происхождения товара не всегда возможно: «Некоторые товары производятся сразу в нескольких странах — например, в Эстонии и Латвии. Торговец далеко не всегда может узнать, из какой конкретно страны поступила отдельная партия. В документах часто указывается лишь “Произведено в ЕС”. Чтобы получить точную информацию, торговцам приходится выполнять дополнительные действия, которые увеличивают издержки. С точки зрения отрасли, это требование избыточно и, возможно, даже незаконно. Мы ждём оценки Европейской комиссии».

Он также отмечает, что хотя объём работы для указания страны происхождения на ценнике невелик, это всё равно требует дополнительных ресурсов. Легально ввезти продукцию из России или Белоруссии невозможно, и это всегда отражено в документах. По его мнению, требование следует отменить или хотя бы пересмотреть — возможно, оставить его только для крупных торговых сетей. Для ритейла это серьёзная нагрузка. Нередко проблема связана с поставщиками, которые не предоставляют полную информацию. В Латвии торговцы не имеют права указывать происхождение самостоятельно — они обязаны опираться только на официальные документы.

Позиция PVD: пометка законна

Руководитель отдела надзора за оборотом продуктов питания PVD Винета Гринберга подчёркивает: «Если в маркировке или документах нет данных о стране-производителе, торговец вправе указать “Страна: нет сведений”. Если нормативы допускают такую формулировку, PVD не может считать её нарушением. Происхождение любого товара должно быть прослеживаемо, и документы эту информацию содержат».

Эксперты напоминают, что нелегальные товары на рынок попасть не могут, поскольку сопровождение документами обязательно, а инспекторы имеют полномочия проверять происхождение.

Латвия — единственная страна ЕС с обязательным указанием страны на ценнике

На данный момент Латвия — единственная страна Евросоюза, где указание страны происхождения на ценнике является обязательным. В остальных государствах происхождение указывается только на упаковке. Надписи «Произведено в ЕС» там считается достаточной, и от торговцев не требуют указывать конкретную страну или фабрику. Латвийская норма относится к наиболее строгим и бюрократически сложным в ЕС.

В ряде стран указание страны на ценнике делают добровольно. За пределами ЕС ситуация выглядит так:

Великобритания — страна происхождения обязательно указывается на упаковке, но не на ценнике;

США — специальных требований к ценникам нет;

Канада — требование касается упаковки, а не полок магазинов;

Австралия — страна происхождения обязательна на упаковке, но на ценнике указывается по желанию продавца.